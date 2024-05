Powrót do domu: kolekcja „The Walking Home” trafia do właścicielki po 3 dekadach

Dzieła młodej malarki po raz pierwszy trafiły na indywidualną wystawę w 1985 roku, a za sprawą przyznanego jej cztery lata później Stypendium Fullbrighta mogła kontynuować pracę artystyczną w Nowym Jorku. Zaproszenie do zaprezentowania obrazów podczas wystawy w szwedzkim mieście Nyköping otrzymała w 1991 roku. Wydarzenie miało na celu przedstawienie sztuki afrykańskich młodych artystów widzom w Europie, ale też dawało możliwość poznania oraz nawiązania relacji ze studentami i nauczycielami tamtejszej szkoły, Nyköping Folk High School. Sebidi miała spędzić w Szwecji miesiąc, dzieląc się z uczniami swoją wiedzą i jednocześnie prezentując im wybrane obrazy ze swojej kolekcji.

Sposób na przepracowanie traumy

Na potrzeby skompletowania dzieł przed wyjazdem do Szwecji, artystka pracowała niemal bez przerwy. Pragnęła przedstawić niezwykle intensywne osobiste przeżycie w szerszym kontekście losów osób z jej kraju: dwa lata przed wyjazdem do Szwecji uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Z trudem uszła z życiem, a w rozmowie z CNN Style wspomina, że doznała wówczas niezwykle realistycznych wizji, które sprawiły, że z pełną determinacją walczyła o odzyskanie przytomności. Te przeżycia postanowiła przenieść na obrazy, składające się na wystawę o nazwie „Ntlo E Etsamayang (The Walking House)”. Tradycja „the walking house” oznacza w kulturze afrykańskiej przekazywanie własnej historii nie tylko za pośrednictwem słów, ale i wyrażanie jej poprzez sztukę.

Dzieła znacznie różniły się od jej wcześniejszego dorobku. – Stanowiły całkowite przeciwieństwo tego, co Sebidi tworzyła wcześniej. Miały żywe kolory, wydawały się wręcz szaleńcze i odzwierciedlały stan emocjonalny artystki, w którym znajdowała się w czasie ich tworzenia. Patrząc na nie, można było niemal zobaczyć ruchy dłoni artystki tworzącej je jak w transie. Prawdopodobnie był to sposób na przepracowanie traumy, z którą wówczas się mierzyła – wyjaśnia w rozmowie z CNN Style Gabriel Baard, kurator obecnej wystawy prac malarki.



Czytaj więcej Styl życia Rzymski luksus w nienaruszonym stanie. Niezwykłe odkrycie archeologiczne na Wzgórzu Palatyńskim Po 5 latach prac archeologicznych na terenie Wzgórza Palatyńskiego w Rzymie odnaleziono luksusową salę bankietową datowaną na ok. II wiek p.n.e., z dużą, nienaruszoną mozaiką ścienną w jaskrawych kolorach. Szacuje się, że liczące około 2300 lat znalezisko jest częścią większej arystokratycznej posiadłości, zlokalizowanej w pobliżu Forum Romanum.

W oczekiwaniu na swoją kolej

Z przygotowywanymi przez niemal rok, starannie zwiniętymi w rulon obrazami, przedstawiającymi najbardziej osobiste przeżycia autorki, Sebidi wyruszyła w podróż do Szwecji. W szkole, w której zaplanowano ich wystawę, prezentowano wówczas kolekcję innej afrykańskiej artystki. Opiekun wydarzenia zapewnił Sebidi, że jej kolej nadejdzie wkrótce, a do tego czasu przechowa obrazy i zadba, by zawisły na ścianach szkoły we wskazanym terminie, o którym poinformuje ją telefonicznie.

Ta wiadomość jednak nie nadeszła i mimo wielokrotnych prób odzyskania swojej własności, Mmakgabo Helen Sebidi nie ujrzała obrazów przez kolejne dziesięciolecia. Wedle informacji, które otrzymała od organizatorów felernego wydarzenia, płótna zaginęły. Obawiano się też, że mogły zostać skradzione.