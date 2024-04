W poście na Instagramie, w którym informują państwo o współpracy z marką, napisano pani Iga nie ma wielu okazji do celebrowania kobiecości. Myślę, że jednak stara się to robić. Jak?

W kontekście zauważalnego makijażu Iga celebruje kobiecość w wyjątkowych momentach. Mamy kilka okazji w roku na prawdziwe wizerunkowe „szaleństwa”. Przede wszystkim na planach zdjęciowych dla naszych partnerów. To właśnie w czasie przygotowań do jednej z sesji modowych zauważyliśmy, że Idze sprawia przyjemność piękny makijaż i zabawa na planie w roli modelki.

Ale to, co jest ważne dla nas w tym partnerstwie, to, że filozofia marki Lancôme definiuje kobiecość jako akceptowanie swojej indywidualności, bycie inspiracją, bycie pewną siebie i pewną swoich sił, jako dążenie do realizacji marzeń na własnych zasadach.

W myśl tego Iga celebruje swoją kobiecość codziennie i to taki przekaz do kobiet chcemy budować z Lancôme.

Czy Pani Iga lubi pracę na planach sesji zdjęciowych?

Tak, bo to zawsze jest rodzaj kreatywnego spotkania z naszym partnerem. Spotkania w sytuacji, w której razem coś tworzymy, na przykład nową kampanię, co obu stronom daje dużo satysfakcji. Technicznie dla sportowca to mogą być bardzo wymagające momenty, bo bardzo różniące się od rutyny sportowej i obarczone dużą ilością bodźców i intensywnych aktywności w bardzo krótkim czasie. Bardzo doceniamy to, że nasi partnerzy profesjonalnie przygotowują swoje działania, aby to obciążenie minimalizować i pozwalać Idze skupiać się na sporcie.