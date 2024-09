Kylie Minogue zapowiedziała nową trasę koncertową. Kiedy ruszy "Tension Tour"?

– Nie macie pojęcia, jak trudno było mi utrzymać w tajemnicy planowanie i przygotowania do nadchodzących wydarzeń. Ale wreszcie nadszedł czas, by przekazać wam tę informację. Z niecierpliwością czekam na spotkania z wami – tak australijska wokalistka, sześciokrotnie nominowana do nagród muzycznych Grammy, poinformowała swoich fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych o zbliżającej się trasie koncertowej „Tension Tour”. W krótkim nagraniu zamieszczonym na profilu instagramowym artystki widać ją wyłaniającą się z cienia i stającą w świetle reflektorów na scenie. Do kolejnego ujęcia dołączono dokładny plan trasy koncertowej i informację, że dalsza część harmonogramu występów zostanie podana w późniejszym terminie. Gdzie wystąpi Kylie Minogue i jakie inne niespodzianki przygotowała dla fanów jeszcze w tym roku?



Kylie Minogue: Brits Global Icon i Grammy miesiąc po miesiącu

Podczas gdy gwiazdy takie jak Katy Perry czy Nelly Furtado wydają swoje pierwsze albumy studyjne po kilkuletniej przerwie, kariera Kylie Minogue trwa nieprzerwanie od kilku dekad, a regularnie nagrywane od 1988 roku płyty oraz niesłabnąca popularność wśród fanów sprawiły, że na początku bieżącego roku przyznano artystce wyróżnienie Brits Global Icon. Stała się tym samym drugą po Taylor Swift kobietą, która dostąpiła tego zaszczytu i dołączyła do grona poprzednich zwycięzców, takich jak Sir Elton John, Sir Paul McCartney i David Bowie.

Miesiąc wcześniej Kylie Minogue odebrała drugą w swojej karierze nagrodę Grammy. W kategorii Najlepsze Nagranie Pop Dance wyróżniono jej utwór „Padam Padam”, który w błyskawicznym tempie trafił do zestawienia Hottest 100, podobnie jak przed 26 laty poprzedni hit artystki „Did it again”. W nawiązaniu do tytułu nowego utworu, wokalistka zachęciła fanów do udziału w swoich koncertach, zapewniając ich za pośrednictwem profilu instagramowego, że w najbliższym czasie będzie wiele okazji do wspólnego zaśpiewania „Padam Padam”.