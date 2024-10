Kobiety zajmują kluczowe miejsce w zespole Bacteromica. Firma jest częścią Grupy Scope Fluidics, która to w połowie 2022 roku przeprowadziła największą transakcję w historii polskiego rynku life science. Wśród nich nie brakuje specjalistek i menadżerek z wielu dziedzin. Każda z nich ma wpływ na sukces systemu BACTEROMIC, nad którym pracują, łącząc świat nauki i biznesu. System zyskał taką samą nazwę jak firma. Jego zadaniem jest ocena wrażliwości bakterii na antybiotyki, czyli mówiąc wprost, który antybiotyk najlepiej poradzi sobie z infekcją u konkretnego pacjenta. Zbiorowa oporność na antybiotyki może spowodować, że lekarze pozostaną bezsilni w walce z wieloma zakażeniami bakteryjnymi. To właśnie ma zmienić BACTEROMIC i kobiety pracujące w polskiej spółce. Łączy ich ciekawość świata i chęć pomagania. Obok codziennej pracy równie ważne jest dla nich czerpanie satysfakcji z wykonywanych zadań. Ta praca zdecydowanie im to zapewnia.

Mikrobiolożka Marta Marzęcka: Rozwój i przyszłość bardzo dobrze opisują biotechnologię

- Do tej pory pracowałam tylko z urządzeniami diagnostycznymi, a teraz mam okazję stanąć po drugiej stronie lustra i również je tworzyć – mówi Mikrobiolożka Marta Marzęcka. Pracuje w Dziale Badań i Rozwoju Paneli Diagnostycznych, w grupie ekspertów, skupionych na opracowaniu koncepcji rozwiązań diagnostycznych i przekładaniu ich na przełomowe produkty – urządzenia często kluczowe w skutecznej pracy lekarzy. Niemal każdego dnia przeprowadzają eksperymenty, które prowadzą ich do nowych pomysłów dla świata medycyny. Jak sama opisuje, jej codzienna praca to m.in. badanie lekowrażliwości, testowanie sprzętu i analiza wyników, a do tego dokumentacja. To wymaga cierpliwości i precyzji, ale również komunikatywności. - Planowanie, realizacja oraz analiza własnych eksperymentów dają ogromną satysfakcję. Tu każdy dzień potrafi być inny i ciągle coś się dzieje. Jest mamą czteroletniej córki i jak podkreśla, to dla niej ogromna motywacja. Jest szczęśliwa prywatnie i zawodowo, a to duży zastrzyk energii na co dzień. W wolnej chwili lubi rowerowe wyprawy, górskie spacery i dobre książki. - Pracując w nauce czasem ciężko jest postawić wyraźne granice między pracą, a życiem prywatnym. Największe odkrycia rodzą się w głowie o różnych porach – zaznacza. - Cieszę się, że poznałam w Bacteromicu wielu niesamowitych ludzi, dzielących moje pasje. Chęć realizacji, odkrywania nowych rzeczy, ciekawość, a także w przypadku tego projektu, możliwość pomocy innym – to elementy, które napędzają mnie w pracy – podsumowuje Marta Marzęcka.

Mikrobiolożka Agata Borsukiewicz: Wykorzystuję umiejętność pracy z bakteriami

Lubi gry planszowe i to koniecznie w gronie przyjaciół. Jest też fanką video, książek fantasy, a jeśli udaje jej się wygospodarować jeszcze trochę wolnego czasu, to robi cosplay’e. Cosplayerzy wcielają się w fikcyjne postaci, tworząc ubrania i pełne charakteryzacje osób z gier, bajek, filmów czy komiksów. W Bacteromicu Agata Borsukiewicz jest już doświadczoną Mikrobiolożką w Dziale Kontroli Jakości. Wspólnie z zespołem identyfikuje zagrożenia, które mogą mieć wpływ na jakość przygotowywanych produktów. Dba o to, by system BACTEROMIC, rozwijany w Grupie Scope Fluidics, dostarczał wiarygodne i dokładne wyniki testów, a lekarze mieli pełen pakiet informacji na temat wrażliwości bakterii na dany antybiotyk. - Fascynuje mnie ogólnie pojęta mikrobiologia i biotechnologia, więc cieszę się, że mogę tak blisko współpracować z osobami o większym doświadczeniu i wiedzy. Wcześniej pracowała w firmie kosmetycznej i jak sama podkreśla, w Bacteromicu wykorzystuje umiejętności pracy z bakteriami. - Jestem mikrobiologiem w dziale kontroli jakości i zajmuję się testowaniem gotowego produktu, czyli paneli zawierających materiał badawczy do testów, mikrobiologicznym testowaniem antybiotyków, monitoringiem czystości mikrobiologicznej pomieszczeń produkcyjnych oraz tworzeniem dokumentacji i procesów do wszystkiego, co ma związek z mikrobiologiczną kontrolą jakości. - Praca w kontroli jakości jest dosyć powtarzalna, ale ja się nie nudzę – wyjaśnia Agata Borsukiewicz. Stara się zachować równowagę pomiędzy życiem prywatnym i pracą. We wtorki i czwartki zaraz po pracy pędzi na jogę. To rytuał, którego nigdy nie lekceważy.

Dyrektor Rozwoju Biznesu i Sprzedaży Gajane Żurawska: Ważne jest dla mnie, aby jak najwięcej dać z siebie w czasie przeznaczonym na pracę, żeby potem mieć ten balance

Z zawodu jestem magistrem farmacji, więc diagnostyka kliniczna jest mi bliska od zawsze. Po drodze kreatywność zaprowadziła mnie w stronę biznesu i zarządzania. Okazało się, że obie te sfery doskonale się ze sobą łączą – mówi Gajane Żurawska, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Sprzedaży w Bacteromic. Jest odpowiedzialna za pozycjonowanie firmy i jej produktu na światowych rynkach i budowę sieci sprzedaży. Z zespołem zajmuje się też komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną. Odpowiada za strategię sprzedaży i marketingu. - Pracuję w branży farmacji i technologii medycznych od 28 lat. Dołączyłam do Bacteromica i Scope Fluidics, bo chciałam wykorzystać umiejętności zdobyte w dużych korporacjach na gruncie startupu. Mam tu szansę działać od podstaw. Diagnostyka fascynowała mnie od zawsze – podkreśla Gajane. Pracę zaczyna od przeglądu poczty mailowej i rozmowy z Patrycją Głusiec, odpowiedzialną w firmie za marketing, którą nazywa swoją „prawą ręką”. Następnie zaczyna spotkania i konsultacje. Często wyjeżdża służbowo, by spotykać się z potencjalnymi kontrahentami firmy. - Nieustannie się uczę, poznaję nowe rynki, trendy oraz innowacje. Nie boję się odpowiedzialności i ryzyka. To wszystko daje mi energię do działania – wylicza Gajane. Jak podkreśla, multizadaniowość ma we krwi. Jest mamą trzech synów. - Rozpoczynając cztery lata temu pracę w Grupie Scope Fluidics już doskonale wiedziałam, jak to jest godzić obowiązki. Uważam, że spełniona zawodowo kobieta to wspaniała mama i żona, a gdy mama jest szczęśliwa, to dzieciom i rodzinie się to udziela. Prywatnie też jest multi. Lubi gotować. Regularnie ćwiczy. Lubi jeździć na koncerty. Sadzi i pielęgnuje kwiaty, a w czasie urlopu podróżuje.

Laborantka Bożena Kąkol: Zawsze pracowałam na rzecz drugiego człowieka i ta praca również mi to umożliwia

- W Bacteromicu wykorzystuję przede wszystkim doświadczenie zdobyte podczas pracy w szpitalu jako pielęgniarka. To pozwala mi spojrzeć na system BACTEROMIC z pozycji osoby, która była wcześniej odpowiedzialna za proces leczenia pacjentów. Późniejsza praca przy produkcji leków nauczyła mnie, jak sumienność i uczciwość jest ważna dla zdrowia każdego z nas – mówi Bożena Kąkol, Laborantka w Dziale Produkcji Paneli Diagnostycznych. Odpowiada za przygotowanie komponentów, potrzebnych do wykonania badań. Jej zespół zajmuje się pilotażową produkcją paneli, na których znajdują się mikrorozcieńczenia antybiotyków. To kluczowy element całego systemu, badającego oporność bakterii. Jak przyznaje, profil firmy dobrze wpisywał się w jej doświadczenie zawodowe, dlatego zdecydowała się do niej aplikować. Oprócz szpitali, przepracowała też dwadzieścia lat w firmie farmaceutycznej. - Zawsze pracowałam na rzecz drugiego człowieka i ta praca również mi to umożliwia. Czuję dużą satysfakcję, bo wiem, że system który tworzymy, uratuje niejedno życie. Jestem żoną oraz mamą dwójki już dorosłych dzieci. To mnie w jakimś sensie uspokaja, że oni są bezpieczni – podkreśla Bożena. Prywatnie uwielbia naturę. Wolny czas najchętniej spędza w ogrodzie wśród zieleni, a na dłuższy odpoczynek wybiera wypad w góry w towarzystwie przyjaciół.

Starsza Specjalistka ds. Zgodności Regulacyjnej Agata Gładysz: Mogłoby się wydawać, że praca z dokumentami, standardami i rozporządzeniami jest monotonna, ale to absolutnie nieprawda!

- Nie będę upiększać rzeczywistości. Zachowanie work-life balance to dla mnie wciąż wyzwanie. Wszystko dlatego, że lubię swoją pracę i nie traktuję jej jedynie jako źródła utrzymania. Tematy, którymi się zajmuję, wciąż mnie fascynują, dlatego często poświęcam im czas nawet po pracy. Wiem, że mimo kilku lat doświadczenia, wciąż mam wiele do nauczenia się – mówi Agata Gładysz, Starsza Specjalistka w Dziale Zapewnienia Jakości i Zgodności Regulacyjnej. Zadaniem zespołu, do którego należy, jest zadbanie o zgodność produktów z wszelkimi regulacjami prawnymi, co pozwala na ich wejście na globalne rynki. Podkreśla, że jej celem jest praca w obszarach, mających realny wpływ na poprawę komfortu i jakości życia. - Od zawsze fascynowały mnie nauki ścisłe i to, jak biotechnologia może realnie wpływać na dobrostan człowieka. Praca w tej dziedzinie daje mi możliwość ciągłego rozwoju. Poza tym chciałam dołączyć do zespołu pełnego pasjonatów – naukowców i przedsiębiorców. I to się udało – podkreśla Agata. Na co dzień stawia na ścisłą współpracę z koleżankami i kolegami z różnych działów. - Mogłoby się wydawać, że praca z dokumentami i rozporządzeniami jest monotonna, ale to absolutnie nieprawda! Dbanie o zgodność regulacyjną w firmie, której celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu, wymaga kreatywności, logicznego myślenia oraz umiejętności przekazywania skomplikowanych wymagań prawnych w przystępny sposób – tłumaczy Agata Gładysz. Docenia to, że mimo różnic w wykształceniu i specjalizacjach, bo każdy w zespole Bacteromic wywodzi się z innej dziedziny, udaje się efektywnie współpracować. Prywatnie tworzy domowe kosmetyki na bazie naturalnych składników. Pasjonuje ją czytanie książek. Uwielbia też piec ciasta z nieoczywistych składników.

Kobiety Bacteromica mają szansę na sukces, bo łączy je wiara we własne umiejętności, pasja oraz wspólny cel. I to nie byle jaki, bo nie każdy ma przecież możliwość pracy, w której walczy o zdrowie i życie milionów ludzi na całym świecie.

