Wprawdzie 66-letnia brytyjska wokalistka, autorka tekstów i producentka muzyczna od lat nie nagrała nowych piosenek, to podczas gali rozdania nagród muzycznych Grammy 2 lutego 2025 roku ma szansę zdobyć aż dwie statuetki. Byłyby to pierwsze w jej karierze nagrody przyznane przez amerykańską Narodową Akademię Sztuk i Nauk Nagraniowych. Co zadecydowało o nominacjach i czy fani artystki mogą w najbliższym czasie spodziewać się nowych utworów nagranych przez Kate Bush?



Reklama

Kate Bush: 2 nominacje do nagród Grammy w 2025 roku

Wokalistka, która zadebiutowała w 1978 roku singlem „Wuthering Heights”, w przeszłości otrzymała trzy nominacje do wspomnianej nagrody muzycznej: w 1988 roku w prestiżowej kategorii Best Concept Music Video za nagranie „The Whole Story”, trzy lata później w kategorii Best Alternative Music Performance za album „The Sensual World” oraz w 1996 roku, gdy w kategorii Best Music Video, Long Form doceniono 40-minutowy teledysk do utworu „The Line, The Cross & The Curve”.

Choć nagrody trafiły wówczas w ręce innych twórców – odpowiednio do zespołu Genesis za „Land of Confusion”, Sinéad O'Connor za „I Do Not Want What I Haven't Got” oraz do Petera Gabriela za „Secret World Live” – po niemal 30 latach artystka doczekała się kolejnych dwóch nominacji. Kate Bush i jej syn Albert McIntosh zostali wyróżnieni jako dyrektorzy artystyczni powstałej w 2023 roku specjalnej edycji płyty „Hounds of Love, the Baskerville Edition”, która ma szansę na główną wygraną w kategorii Best Recording Package. Oryginalny album pochodzi z 1985 roku. Z kolei w kategorii Best Boxed or Special Limited Edition Package do nagrody nominowano kolejną edycję tego popularnego albumu, znaną pod nazwą „The Boxes of Lost at Sea”.