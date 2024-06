Szok zamiast szyku: Francuzki idą w... taniość i przestają inspirować kobiety

Grzech nieczystości

Rozmowy o luksusie ucichły, gdy w 2022 r. pojawił się sondaż na temat higieny osobistej. 7 proc. Francuzek przyznało, że nie kąpie się codziennie i nie zmienia codziennie majtek. 62 proc. myje głowę tylko dwa razy w tygodniu, a co czwarta nie myje rąk po wyjściu z toalety. W 2015 r. w badaniu Gallupa dotyczącym higieny rąk Francja zajęła 50 miejsce na 63 kraje. I nie widać poprawy, jest nawet gorzej, bo 60 proc. mieszkańców kraju, w tym kobiet, deklaruje, że z powodu inflacji kupują mniej środków higieny osobistej. Niektórzy złośliwie komentują, że Francuzi kontynuują wzorce Ludwika XIV, który uważał kąpiele za niebezpieczne. Ograniczał się, podobnie, jak dworzanie, do zmiany koszul i przemywania rąk winem. Za jego panowania Wersal był najbardziej cuchnącym pałacem w Europie. Na dworze przebywało naraz około tysiąca osób, woń niemytych tygodniami ciał mieszała się z odorem fekaliów, bo potrzeby fizjologiczne załatwiano w komnatach. By to zamaskować, oblewano się obficie perfumami.

Telefon i czekoladki

Francuzki kupują przez internet najwięcej perfum i bielizny na świecie, dlatego konsternację wywołał sondaż, w którym wskazały swoje ulubione marki. Wśród kosmetycznych znalazły się wprawdzie cztery z najwyższej półki, m.in. Dior i Lancome, ale przeważają niezbyt drogie, jak Nivea, Yves Rocher i Petit Marseillais. Co ciekawe, wśród 20 wyróżnionych nie ma żadnej firmy odzieżowej, co świadczy o tym, że Francuzki są niewierne przy wyborze ubrań i logo nie ma dla nich większego znaczenia. W rankingu znalazły się za to Amazon (druga pozycja), Danone, Disney i Leclerc. A pierwsze miejsce zajął… Samsung. Sandra Bretagne, zastępczyni dyrektora agencji Insightquest, przeprowadzającej to badanie, komentuje: „Spodziewaliśmy się, że na szczycie zobaczymy marki aspirujące, luksusowe. I że będzie ich dużo więcej. Tymczasem Francuzki wskazały produkty masowe, codziennego użytku. Pierwszym kryterium ich wyboru był stosunek jakości do ceny, kierowały się też tym, czy firma długo istnieje, ma tradycje. Sporą niespodzianką okazały się dwie marki czekolady, Lindt na siódmym miejscu i Ferrero na czternastym. Czy Francuzki przestały marzyć? To badanie pokazuje, jak bardzo zmienił się ich styl życia — wycofały się do domu: telefon, zakupy w sieci, Disney i czekoladki”. Dyrektor agencji, Marc Papanicola dodaje: „Możliwe, że w pamięci ankietowanych żywy był jeszcze okres pandemicznej izolacji. Być może te wybory mają charakter tymczasowy, ale nie da się wykluczyć, że ów wyjątkowy okres będzie miał głęboki wpływ na nasze wzorce konsumpcji”.

Czy to oznacza, że upada mit szykownej Francuzki? I że teraz jej wizerunek to kobieta z nieumytą głową, w ciuchach z second handu, pochylona nad telefonem, na którym ogląda filmy Disneya, podjadając czekoladki? Nie jest tak źle. Rosnące ceny sprawiły, że Francuzki stały się bardziej praktyczne, ale nie zrezygnowały z tego, co nazywają sztuką życia. Nie narzekają, nie użalają się nad sobą. Celebrują posiłki, z przyjaciółmi lub rodziną, a przy stole rozmawiają o nowościach kulturalnych. 93 proc. czyta przynajmniej jedną książkę rocznie (42 proc. Polek), a średnia to 2 książki w miesiącu, najwięcej wśród Europejek. Jedna trzecia regularnie chodzi do teatru, na wystawy i do opery. I nawet jeśli noszą ubrania z drugiej ręki, łączą je tak, by wyglądać stylowo, w czym są mistrzyniami świata. Dbają o figurę, połowa systematycznie ćwiczy lub uprawia sport, tylko 24 proc. z nich ma nadwagę (46 proc. Polek). Mimo kryzysu ekonomicznego, 60 proc. Francuzek deklaruje, że są optymistkami. Wierzą, że nadejdą lepsze czasy. A wtedy może kupią sobie torebkę Louis Vuitton, i to w firmowym butiku.

