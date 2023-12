Najpopularniejsze słowa 2023 w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Ciekawsze niż w Polsce?

Side eye określa specyficzny wyraz twarzy, kiedy bez poruszania głową przewracasz oczami, chcąc wyrazić pogardę lub dezaprobatę wobec jakiegoś działania. Z kolei skrót NPC oznacza: Non-Player-Character. Wyrażenie, pochodzące z języka gier komputerowych, opisuje osobę pasywną, która tylko pozornie uczestniczy w sytuacji, ale nie przejmuje żadnej inicjatywy.

Warto podkreślić, że przed ogłoszeniem wyników jury upewnia się, że wytypowane wyrażenia nie zawierają treści krzywdzących pod względem rasowym, nie są nacechowane seksualnie ani nie nasuwają skojarzeń homofobicznych.

Beznadziejny, ale i sprawczy

W ubiegłym roku zwycięskim słowem w plebiscycie Langenscheidt był Smash, co w wolnym tłumaczeniu można rozumieć albo jako rzeczownik: podryw, albo czasownik: zarywać do kogoś, podbijać do kogoś. Słowo pochodzi z gry przypominającej nasz popularny flirt towarzyski: Smash oder Pass, w której potencjalni partnerzy są albo brani pod uwagę (Smash), albo odrzucani (Pass).

Drugie w kolejności na podium pojawiło się mało optymistyczne wyrażenie bodenlos, oznaczające mierny, słaby, bardzo zły. Przeciwwagą dla niego okazał się zdobywca trzeciego miejsca: Macher, oznaczający człowieka czynu, który sprawnie „załatwia” trudne sprawy.

W ubiegłych latach wygrywały m.in. takie słowa jak: Smombie (będące połączeniem smartphone’a i Zombie), YOLO (You Only Live Once), Babo na określenie szefa, czy Niveaulimbo opisujące pozbawione sensu, płytkie rozmowy, których poziom (Niveau) jest żenująco niski.