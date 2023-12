Fani Taylor Swift próbują odtworzyć jej mordercze treningi. Lekarze ostrzegają

10-20 minut na dobry początek

Choć inicjatywa wydaje się ze wszech miar słuszna i motywowanie ludzi do aktywności fizycznej należy popierać, to jednak eksperci nakazują ostrożność przed przystąpieniem do tak wymagającego treningu.

– Trzygodzinny bieg to tak naprawdę odpowiednik maratonu – zastrzega Laura Richardson, fizjolog w Szkole Kinezjologii Uniwersytetu Michigan. – Jeśli serce i płuca zawodnika nie są przyzwyczajone do regularnego wysiłku, taki trening może okazać się wręcz szkodliwy i prowadzić do kontuzji – ostrzega. – Na początek zalecam zatem treningi 10-20-minutowe, które stopniowo można wydłużać – dodaje.

Do podjęcia treningu biegowego Taylor Swift została namówiona Jennifer Brown, której nastoletnia córka od lat jest fanką młodej wokalistki. Treningi pomogły jej nie tylko zgubić mnóstwo zbędnych kilogramów, ale i nawiązać niesamowitą więź z nastolatką. W miarę postępów w ćwiczeniach Brown automatycznie zapamiętywała wszystkie słowa piosenek wokalistki, stając się tym samym Swiftie z prawdziwego zdarzenia.

Wygląda na to, że regularna aktywność fizyczna wiąże się z wieloma korzyściami, a wysmuklenie sylwetki jest tylko skutkiem ubocznym.

