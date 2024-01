Chiny każą kobietom rodzić więcej dzieci i oferują w zamian atrakcyjne benefity

– Chińska Akademia Nauk prognozuje, że do 2035 roku w systemie emerytalnym zabraknie pieniędzy. Do tego czasu w Chinach populacja osób powyżej 60. roku życia, czyli krajowego wieku emerytalnego, wzrośnie z około 280 milionów do 400 milionów – dodaje dr Nitza-Makowska. – To z kolei stanowi wyzwanie dla chińskiego reżimu, którego trwanie w znacznym stopniu legitymizuje dobra kondycja i dynamiczny wzrost chińskiej gospodarki – zaznacza ekspertka.

Chiny zdeklasowane

Przez lata Chiny zajmowały pierwsze miejsce pod względem populacji na świecie. W minionym roku uległo to jednak zmianie i obecnie to Indie znajdują się na szczycie listy. W perspektywie kolejnych dziesięcioleci naukowcy szacują, że ilość mieszkańców Państwa Środka spadnie o kolejne 109 milionów do 2050 roku. Starzejące się i wymierające społeczeństwo niepokoi władze, ponieważ stopniowo pozbawia kraj ludzi czynnych zawodowo. Kryzys demograficzny, który nastąpił wcześniej niż prognozowano, przyczynia się też do dalszego osłabiania już nadwątlonego systemu opieki zdrowotnej w Chinach.

Władze Chin w znacznym stopniu przyczyniły się do przyspieszenia tych procesów, choćby za sprawą polityki jednego dziecka na rodzinę. Konsekwencją było spowolnienie przyrostu naturalnego przez kilka dekad. Co więcej, całe pokolenia jedynaków – wśród nich dziewcząt – otrzymały tym sposobem szanse na lepszą edukację i zatrudnienie. Dorosłe, świadome i wykształcone kobiety postrzegają obecną politykę władz chińskich jako chęć zamknięcia ich na siłę w domach. Zachęty do zwiększania dzietności eksperci określają jako jednostronne i skupione jedynie na tym, by polepszyć statystyki, bez zabiegania o dobrostan kobiet.

Dr Agnieszka Nitza-Makowska Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz opiekunka specjalności azjatyckiej w Collegium Civitas. W roku akademickim 2018/19 prowadziła autorskie zajęcia nt. reżimów politycznych w Azji Południowej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Absolwentka Collegium Civitas (studia II stopnia) oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (studia I stopnia). Stypendystka programu Socrates/Erasmus, w ramach którego studiowała stosunki międzynarodowe na Nottingham Trent University w Nottingham w Wielkiej Brytanii. Jej rozprawa doktorska „Polityczne uwarunkowania demokracji w Indiach i Pakistanie – analiza porównawcza”, obroniona w Instytucie Studiów Politycznych PAN, powstała na podstawie badań prowadzonych w Indiach i Pakistanie, wśród tamtejszych elit politycznych. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyła miesięczną wizytę na Sciences Po w Paryżu. Laureatka konkursu NCN Miniatura 4.

