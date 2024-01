- Rozmowy o pieniądzach to sztuka - ekspertka od etykiety radzi jakich zasad warto się trzymać

Jako kolejny przykład podaje zaproszenia ślubne. Sugerowanie w nich, że koperta byłaby najlepszym prezentem, albo dołączanie grafiki ze skreślonymi kwiatami lub butelką wina jest w złym tonie. - To sprawia, że zaproszenie może być odebrane jako transakcja wiązana: ktoś, kto pojawi się na ślubie, powinien coś ze sobą przynieść - tłumaczy. W sytuacji kiedy przyszłe małżeństwo ma jakieś wytyczne dotyczące prezentów, ekspertka poleca udostępnienie w zaproszeniu kontaktu do świadków, którzy w imieniu przyszłej pary młodej mogą podpowiedzieć gościom, co sprawiłoby parze młodej największą przyjemność.

Katarzyna Urbańska podkreśla też, że przyjaciele i znajomi zgodnie z etykietą nie powinni pożyczać sobie pieniędzy. Jej zdaniem takie zachowanie może ukierunkować relację i sprawić, że jedna ze stron będzie czuła się zobowiązana. - Pieniądze to biznes i wywołuje dużo emocji, chcianych czy niechcianych. Nie powinniśmy też wychodzić z inicjatywą pożyczki, ponieważ może to kogoś urazić. Trochę inne zasady panują w rodzinie. W przypadku problemów finansowych, najbliżsi zazwyczaj pomagają sobie we własnym gronie. W tym wypadku jednak również nie wypada się narzucać, czy nachalnie prosić o pożyczkę.

Relacje przyjacielskie a finanse

W kwestii wspólnego wyjścia na obiad czy kolację wśród znajomych trenerka etykiety i savoir-vivre zaleca wcześniejsze ustalenie zasad. Jeżeli ktoś chciałby pokryć rachunek, ale oczekuje rewanżu, to powinien oznajmić to jeszcze przed złożeniem zamówienia. Jeżeli wśród grupy przyjaciół funkcjonuje zasada dzielenia się kosztami, to zgodnie z etykietą powinni oni podzielić kwotę na liczbę osób — niezależnie od zamawianych dań, czy napojów. - Kelner nie powinien być świadkiem sytuacji, kiedy kilka osób oblicza kwotę do zapłaty za pomocą kalkulatora. Takie ''operacje'' należy przeprowadzać poza lokalem, aby nie wprowadzać pracownika restauracji w zakłopotanie.

Trenerka etykiety wyjaśnia też, że w romantycznych relacjach za posiłek płaci ten, kto zaprosił - niezależnie od płci. Ważne jest też, że nawet w przypadku wysokiego rachunku nie wypada proponować podzielenia go. - Wówczas można zaproponować, że zostawi się napiwek dla kelnera. Osoba zaproszona ma czuć się zaproszona od początku do końca i nie przejmować się rachunkiem - mówi Katarzyna Urbańska. Jeżeli ktoś nie chce czuć zobowiązany, to jeszcze przed spotkaniem powinien zaproponować, że każdy z partnerów płaci za siebie.