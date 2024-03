Skradziony rekwizyt z filmu "Czarnoksiężnik z Oz" wraca do właściciela

Z powrotem na piedestał

– Są w bardzo, bardzo dobrym stanie – wyszeptał wyraźnie wzruszony właściciel pamiątkowego rekwizytu w chwili jego odbioru. Kolekcjoner Michael Shaw odzyskał czerwone, błyszczące buty po tym, jak w 2005 roku skradziono je z Muzeum Judy Garland w Grand Rapids w Minnesocie.

Majestatycznie, w otoczeniu agentów FBI, uczestniczących w ujęciu sprawców, umieścił pamiątkę w tym samym miejscu, w którym znajdowała się ona pierwotnie: na pustym przez niemal dwie dekady, przeznaczonym wyłącznie na ten cel, piedestale w muzeum. Szacuje się, że buty są warte 3.5 miliona dolarów.

4 ocalałe pary

Oryginalny rekwizyt pochodzi z wyprodukowanego w 1939 roku musicalu „Czarnoksiężnik z Oz”. Gdy nosząca je główna bohaterka trzykrotnie stukała w pięty, wypowiadając przy tym magiczne zaklęcie „Nie ma jak w domu”, miała moc przenoszenia z krainy Oz z powrotem do domu. Choć wcielająca się w rolę Dorotki Judy Garland używała kilku różnych modeli butów podczas kręcenia filmu, tylko cztery pary zachowały się do dziś. Jedna znajduje się w Smithsonian’s National Museum of American History. Ma ona jednak poważny defekt: pantofelki są wprawdzie podpisane nazwiskiem Garland, ale przyporządkowane im numery wskazują na to, że pochodzą z dwóch różnych par, o czym dodatkowo świadczy stopień zużycia, nieporównywalny między dwoma egzemplarzami.

Pozostałe pary znajdują się w muzeum Academy of Motion Picture Arts and Sciences w Los Angeles, a także w prywatnej kolekcji jednego z fanów filmu, który nabył je na aukcji Christie’s za $150,000 po tym, jak nastolatka z Tennessee wygrała je w konkursie tuż po zakończeniu zdjęć do filmu w 1939 roku.