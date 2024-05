Döstädning: rytuał, który pomoże przygotować najbliższych na własne odejście

Autorka książki „The gentle art of Swedish death cleaning”, Margareta Magnusson, mając na uwadze jak trudnym procesem może wydawać się döstädning, proponuje podzielić tę czynność na etapy i rozpocząć po prostu od zrobienia porządków w szafach. Tym sposobem można stopniowo oswajać się z koniecznością przejrzenia kolejnych miejsc w domu lub mieszkaniu i uporządkowania znalezionych tam akcesoriów, ubrań, dokumentów czy korespondencji. Zdaniem autorki, taki proces powinna przeprowadzić każda osoba po 50. roku życia, zachęcając do uczestnictwa młodszych członków rodziny. Ma to pomóc nie tylko w wysprzątaniu mieszkania, ale i omawianiu kwestii związanych z przeznaczeniem znalezionych przedmiotów. Po zakończeniu poszczególnych etapów warto wynagrodzić siebie za podjęty wysiłek.

Zredukowanie stresu

Eksperci zwracają też uwagę na terapeutyczną moc oczyszczania przestrzeni i pozbywania się z niej przedmiotów, które od dawna nie są już używane. Pomieszczenia obciążone nadmiarem bibelotów, ubrań, pudeł czy zużytych sprzętów elektronicznych przestają być funkcjonalne, a przebywanie w nich wiąże się ze stresem i narastającym napięciem. Oczyszczenie ich pozwoli przywrócić wnętrzom ich pierwotną funkcję, zorganizować przestrzeń na wypoczynek i zyskać więcej miejsca na przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Przekazywanie nieużywanych ubrań czy akcesoriów nowym właścicielom to również dobry sposób na rozsądne zarządzanie przedmiotami, które w przeciwnym razie zostałyby wyrzucone. Gdy jednak podjęcie tego wyzwania stanowi zbyt trudny krok dla danej osoby, warto poprosić o pomoc przyjaciół lub najbliższą rodzinę, dzięki czemu odgruzowanie mieszkania może jednocześnie stać się okazją do wartościowych rozmów i wspomnień związanych choćby ze wspólnym przeglądaniem fotografii lub dawnej korespondencji.



Pamiątki po Kirstie Alley

Podczas jednej z popularnych w Stanach Zjednoczonych wyprzedaży zorganizowanej w domu zmarłej osoby, przybyli na miejsce zainteresowani przeżyli miłe zaskoczenie, gdy okazało się, że kolekcja należała do znanej z wielu ról komediowych aktorki Kirstie Alley. Wystawione na sprzedaż przedmioty zostały wykupione w rekordowym tempie, a fani gwiazdy, która zmarła w grudniu 2022 roku, mogli nabyć między innymi jej ubrania, ale i zachowane w bardzo dobrym stanie sprzęty kuchenne, ozdoby, a nawet zdjęcia dołączane do konkretnych kreacji w celu udowodnienia ich autentyczności.

W tym wypadku proces döstädning wprawdzie nie odbył się za życia artystki, jednak możliwość nabycia przedmiotów z jej osobistej kolekcji z pewnością stała się dla fanów ważnym wydarzeniem.