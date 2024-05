Ważna zmiana w aktywności zawodowej matek. Wyniki raportu

W badaniu przeprowadzonym przez amerykański Wydział ds. Zatrudnienia Kobiet (ang. Department of Labor's Women's Bureau) poddano analizie poziom zatrudnienia matek w trakcie pandemii Covid-19 oraz po stopniowym łagodzeniu restrykcji nałożonych na pracowników podczas przymusowej izolacji. Okazało się, że wprawdzie między lutym a kwietniem 2020 roku wskaźnik zatrudnienia wśród matek zmalał o 16 proc., to jednak w kolejnych dwóch latach zaobserwowano w tej kwestii dynamiczny wzrost. Z czego to wynika i w jaki sposób tryb wykonywanej pracy wpływa na aktywność zawodową kobiet mających pod opieką niepełnoletnie dzieci?

Reklama

Najedź myszką (stuknij w ekran) na wykres, by wyświetlić interesującą Cię wartość liczbową. Jeśli w legendzie jest zestawienie kilku parametrów: 1) najeżdżając na legendę „interesująca Cię wartość” podświetli się na wykresie 2) możesz pojedynczo „wyłączać” widoczność, by zobaczyć jeden konkretny wykres. rp.pl/Weronika Porębska

Pandemia zmniejszyła odsetek pracujących matek. Ale dziś jest on wyższy niż przed lutym 2020 roku

Jak podają autorzy badania, 16 proc. spadek poziomu zatrudnienia kobiet w pierwszej fazie pandemii Covid-19 mógł wynikać co najmniej z dwóch czynników: przymusowego zamknięcia niektórych miejsc pracy wskutek wprowadzonych restrykcji oraz braku możliwości wykonywania obowiązków zawodowych przy jednoczesnej opiece nad niepełnoletnimi członkami rodziny.

Cztery lata później obserwuje się stabilizację sytuacji na rynku pracy, a odsetek aktywnych zawodowo matek jest niemal o 2 proc. wyższy niż w lutym 2020 roku. Podczas gdy tempo wzrostu w poszczególnych branżach było zróżnicowane, to jednak sytuacja na rynku pracy ustabilizowała się w zdecydowanej większości dziedzin. Dodatkowo odnotowano, że w przypadku wielu pracujących kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do lat 6, odsetek zatrudnienia przekracza obecnie poziom sprzed pandemii Covid-19. Wśród kobiet, których potomstwo znajduje się w przedziale wiekowym 13-17 lat, poziom zatrudnienia obecnie jest porównywalny do tego sprzed pandemii.