Ważna decyzja Vivienne, córki Angeliny Jolie i Brada Pitta. Co na to rodzeństwo?

Śladami starszego rodzeństwa

Na podobny krok już w listopadzie ubiegłego roku zdecydowała się jedna ze starszych sióstr Vivienne: Zahara. Podczas żywiołowego występu bractwa Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. w Spelman College, do którego uczęszcza, została podpisana jako Zahara Marley Jolie, również z pominięciem drugiego członu nazwiska należącego do adopcyjnego ojca. Jak podaje „Us Weekly", także adoptowany syn pary, Maddox, zrezygnował z podawania drugiego członu nazwiska w „dokumentach, które nie mają mocy prawnej". Zamiast tego posługuje się jedynie nazwiskiem matki.

W trakcie zapoczątkowanego w 2005 roku związku aktorska para doczekała się sześciorga dzieci: Maddoxa, obecnie 22-latka, którego Jolie adoptowała w 2001 roku, będąc wówczas w związku z Billym Bobem Thorntonem; Paxa, który urodził się w 2003 roku w Wietnamie i został adoptowany przez aktorkę 3 lata później, 19-letniej Zahary, pochodzącej z Etiopii i adoptowanej w wieku 3 miesięcy, 18-letniej Shiloh, która przyszła na świat w 2006 roku i jest pierwszym owocem miłości Jolie i Pitta oraz 15-letnich bliźniąt Knoxa i Vivienne.





Skomplikowane relacje z dziećmi

Wszystkie dzieci wzięły udział w kameralnej ceremonii zaślubin pary w 2014 roku, jednak szczęście małżeńskie nie trwało długo. Już dwa lata później aktorka złożyła pozew o rozwód, uzasadniając go wystąpieniem „różnic nie do pogodzenia” oraz koniecznością „podjęcia działań mających na celu dobro rodziny”. Oskarżyła też byłego ukochanego o fizyczne znęcanie się nie tylko nad nią, ale i nad dziećmi, jako przykład podając wspólną podróż samolotem w 2016 roku, w trakcie której Pitt miał dopuścić się rękoczynów wobec swojej rodziny.

Choć prawnicy aktora odpierają te zarzuty, batalie sądowe między byłymi partnerami toczą się dalej. Jednym z przedmiotów sporu nadal pozostaje prowansalska winnica Château Miraval, której 10% udziały aktorka sprzedała rosyjskiemu oligarsze, nie informując o tym Brada Pitta. Poza nieporozumieniami wynikającymi z podziału majątku byli małżonkowie walczyli też o opiekę nad dziećmi: wprawdzie w maju 2021 roku gwiazdor „Once Upon a Time ... in Hollywood” otrzymał sądowe prawo do opieki nad dziećmi, to jednak wniosek oddalono po interwencji prawników Jolie, którzy udowodnili, że sędzia orzekający na korzyść aktora, John Ouderkirk, utrzymywał relacje biznesowe z jego obrońcami.

Angelina Jolie, ilekroć pojawia się na czerwonym dywanie, pozuje do zdjęć w otoczeniu sześciorga swoich dzieci. Korzysta też z niezliczonych okazji, by zaprosić je do współpracy przy projektach, którym patronuje. Shiloh Jolie-Pitt, pierwsza biologiczna córka byłej hollywoodzkiej pary, 27 maja kończy 18 lat. Czy wkroczenie w dorosłość skłoni ją do podjęcia takich samych działań, na jakie zdecydowało się jej rodzeństwo?