Edukacja niewiele zmienia. Oto prezenty, jakie najczęściej wręczają Polacy na Dzień Dziecka

Tak, można by tak powiedzieć. Szczególnie, jeśli wziąć pod uwagę to, jaką funkcję spełnia tłumaczenie dzieciom, dlaczego odmawia im się zakupu pewnych prezentów. Wiele przedmiotów, o których marzą dzieci, kłóci się np. z poczuciem estetyki dorosłych, ich przekonaniami. Rozmawiając z dzieckiem o tym, co sprawia, że nie spełnia się jego marzenia, to bez wątpienia dyskusja o wartościach. Na przykład: nie kupię ci kolejnej plastikowej zabawki, tylko drewnianą, bo myślę o dobru planety.

W takim razie czym przede wszystkim należy się kierować, wybierając podarunek dla dziecka — jego upodobaniami, modą, użytecznością przedmiotu?

Prezent to coś, co ma sprawić radość obdarowanej osobie. To pierwszorzędny cel, jaki należy spełnić, wybierając określony przedmiot. Nie oznacza to jednak, że do wszystkiego, co zwraca uwagę dziecka, należy podchodzić bezkrytycznie i bezrefleksyjnie kupować. Przede wszystkim: jestem przeciwna podejściu, zgodnie z którym w imię spełnienia marzenia dziecka postępuje się nieracjonalnie — na przykład wyjątkowo swój nadweręża budżet. To nie powinno mieć miejsca. Prezent nie musi być drogi, żeby sprawiał radość. Po drugie: podarunek nie powinien służyć dorosłemu do „załatwienia jego własnej sprawy”. Co mam na myśli? Sytuację z rodzaju: chcę, żeby dziecko zaczęło się uczyć francuskiego i dlatego kupuję mu książkę, która do tego posłuży. Podarunków nie powinno się traktować jako narzędzi motywacyjnych. I po trzecie: warto zachować umiar w ilości wręczanych dziecku prezentów. Zbyt wiele podarunków może powodować niepotrzebne obciążenia emocjonalne— szczególnie w w przypadku małego dziecka.

W takim razie jakich prezentów dla dziecka zdecydowanie unikać?

Na pewno niebezpiecznych — pozbawionych certyfikatów, takich, których używanie będzie wymagało nieustannego śledzenia dziecka przez dorosłego. Nie warto też obdarowywać czymś, co do czego osobiście jest się wyjątkowo negatywnie nastawionym. Przykładem takiego przedmiotu może być np. zabawkowa broń, która budzi złe emocje w niektórych rodzicach.

Jest takie powiedzenie, że najcenniejszym, co można podarować dziecku, przede wszystkim w kontekście rodzicielstwa, jest czas. Zgadza się pani z tym?