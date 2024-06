Międzynarodowy Dzień Seksu: najważniejsze aktualne trendy w życiu intymnym Polaków

- To, że seks się odbywa przy zgaszonym świetle, w sypialni, to też jest po trosze wynika z kultury, w jakiej żyjemy. Prawdo do mówienia o własnej seksualności, o swoich potrzebach i upodobaniach długo było niedostępne dla kobiet. Teraz jest już o wiele lepiej, ale wciąż nie jesteśmy w idealnym miejscu – mówi Aleksandra Strykier i dodaje: - To, że w popkulturze orgazm postrzegany jest jako cel seksu, sprawia też, że część kobiet po prostu go udaje. To prowadzi z kolei do tego, że partner nie ma informacji zwrotnej, że nie zaspokaja swojej partnerki.

Porozmawiajmy o seksie

"Narodowego Raportu Seksualności 2024" dowodzi, że sytuacja zmienia się na lepsze. Seks nie jest już tematem tabu, potrafimy i rozmawiamy o najbardziej nawet intymnych szczegółach. Aż 80 proc. badanych zadeklarowało potrzebę komunikacji i pozbywania się tabu w życiu seksualnym. Z drugiej strony aż 19 proc. badanych w ogóle nie prowadzi rozmów na temat seksu. Najczęściej przemilczany temat to masturbacja.

- Nie rozmawiamy ze sobą i myślę, że to ma wpływ na to, jak wyglądają wyniki takich ankiet. Większość mówi, że ich życie seksualne jest udane, ale jednocześnie, gdyby to doprecyzować, to okazuje się, że wcale nie – twierdzi Aleksandra Strykier. - Mnóstwo z tych osób ma różnego rodzaju fantazje, które uznają za trudne, grzeszne, o których wstydzą się po prostu mówić i przez to trudno im to swoje życie seksualne urozmaicić. Często trudno nam mówić o swoich zwykłych, codziennych potrzebach, a co dopiero o potrzebach seksualnych – przyznaje psycholożka i seksuolożka.

Jeśli już rozmawiamy, to najchętniej z partnerem lub partnerką (60 proc. Polek i Polaków). "Dialog na temat życia seksualnego przynosi same korzyści. Jeśli możemy bez skrępowania rozmawiać z naszym partnerem o intymnych aspektach naszej relacji, to tworzy to głębszą więź między nami. […] Poznajesz nie tylko lepiej pragnienia drugiej osoby, ale także otwierają się nieskończone możliwości cieszenia się nowymi przyjemnościami. Łamanie tabu seksualnych nie tylko korzystnie wpływa na związek, ale także przyczynia się do stworzenia społeczeństwa bardziej otwartego i zrozumiałego w kwestii seksualności" – piszą autorzy raportu.

O seksie nie tylko rozmawiamy, ale i fantazjujemy. Najczęściej marzy nam się seks na łonie natury (28 proc.) i w miejscu publicznym (18 proc.). Z kolei w badaniu "Co słychać w sypialniach Polaków" 30 proc. ankietowanych przyznało, że miewa fantazje seksualne kilka razy w tygodniu, a 15 proc. ma je średnio kilka razy w ciągu dnia.