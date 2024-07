Bodyguard 2: Kevin Costner o kulisach planowanej produkcji. Kogo miał chronić?

Pomysłodawczyni

Pomysł na udział księżnej Diany w drugiej części filmowego hitu narodził się z inicjatywy księżnej Yorku Sarah Ferguson, z którą Lady Di utrzymywała serdeczne relacje. – Bardzo szanuję Sarah, ponieważ to właśnie ona zaaranżowała pierwsze rozmowy z księżną Dianą i nigdy nie próbowała forsować swojej kandydatury do odegrania roli w filmie, mimo że, jako członkini rodziny królewskiej, również była w tamtym czasie bardzo popularna – podkreśla aktor.

Nie tylko sam film z Whitney Houston i Kevinem Costnerem w rolach głównych, znalazł się w czołówce światowego box office’u. Ścieżka dźwiękowa, która oprócz flagowego „I Will Always Love You” zawiera takie niezapomniane utwory jak „I’m Every Woman”, „I Have Nothing”, „Queen of the Night” czy „Run To You” w wykonaniu odtwórczyni roli głównej, nadal znajduje się na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się albumów z muzyką filmową na świecie. Z wynikiem 45 milionów egzemplarzy wyprzedza między innymi „Saturday Night Fever”, „Dirty Dancing” czy „Titanic”, które sprzedały się odpowiednio w 40, 32 oraz 30 milionach kopii.

Po zaawansowanych rozmowach między potencjalnymi odtwórcami głównych ról w kontynuacji hitu, jak również po ustaleniach, jak miałaby przebiegać fabuła, Kevin Costner otrzymał pierwszą wersję scenariusza do przeczytania. Miało to miejsce 30 sierpnia 1997 roku. Następnego dnia świat zamarł na wieść o tragicznym wypadku w paryskim tunelu D’Alma, w którym zginęła księżna Diana i towarzyszący jej ukochany Dodi Al-Fayed. Niezrealizowany scenariusz urzeczywistnił się w najgorszy możliwy sposób, a plany realizacji „Bodyguard 2” nigdy nie doszły do skutku. – Nikt nie mógłby zastąpić Lady Di – wyznał niedoszły ochroniarz królowej ludzkich serc.

