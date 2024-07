Oprah Winfrey zawstydzona publicznie. Trudny temat mocno ją dotknął

Warto przy tym zwrócić uwagę na istotne rozróżnienie między dwoma odrębnymi nurtami: body positivity i body neutral. – To pierwsze podejście nakazuje akceptację ciała w jego obecnym kształcie, ale traktowane dosłownie prowadzi do przyjmowania niezdrowych zachowań dotyczących własnego wyglądu. Natomiast ruch body neutral oznacza neutralność cielesną, czyli to jak się czuję nie powinno mieć nic wspólnego z tym, jak wyglądam. Mój wygląd powinien być neutralny wobec mojego samopoczucia. Otyłość jest jednostką chorobową, wpisaną do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD wydanej przez Światową Organizację Zdrowia. Nie powinno się promować zachowań krzywdzących ciało, a wprowadzanie się w stan choroby jest krzywdzeniem ciała – podkreśla prof. Lipowska.



Ciało jako obiekt lub jako proces

Wprawdzie krzywdzące komentarze dotyczące wyglądu nie są obecnie akceptowalne, to jednak wypowiadanie się na ten temat pozostaje kwestią uwarunkowaną kulturowo. – Przecież powiedzenie komuś: „ale schudłaś/schudłeś” czy „świetnie wyglądasz” nadal uważane jest za największy komplement. Dzieciom powtarzamy „ale się zmieniłaś/zmieniłeś”, „ale wyrosłaś/wyrosłeś”, a dorosły chętnie usłyszy, że po latach nie zmienił się wcale. Czyli na temat wyglądu często się mówi i najpierw należałoby doprowadzić do zmian kulturowych w tej kwestii. Niepytani, nie powinniśmy komentować, a tymczasem nieustannie to robimy, ucząc również dzieci takiego podejścia – wyjaśnia prof. Lipowska.

Jak zauważa rozmówczyni, uwagi dotyczące aparycji traktowane są różnie w zależności od płci. – U dziewczynek, a potem u kobiet, wygląd, czyli ja cielesne jest większym elementem ja jako takiego. Mamy ciekawą koncepcję profesora Franzoi, zgodnie z którą ciało traktowane jest jako obiekt lub jako proces. U kobiet przeważa ta pierwsza tendencja. Częściej traktują ciało jako obiekt: coś na o się patrzy i co się ocenia. Obiekt składa się z wielu niezależnych od siebie części. Mogę być zadowolona lub niezadowolona ze swojego nosa, włosów, biustu czy talii. Jest to suma niezależnych części, co sprawia, że istnieje mnóstwo elementów, z których mogę być niezależnie niezadowolona. W przypadku dziewczynek, a potem kobiet mówimy wręcz o tak zwanym normatywnym niezadowoleniu. Z kolei u chłopców dominuje podejście do ciała jako procesu: jestem zadowolony z ciała wtedy, gdy ono działa. Póki mnie nic nie boli i pozostaję sprawny, traktuję ciało jako całość i jestem z niego zadowolony. Oczywiście mamy teraz sporo zmian kulturowych i normatywne niezadowolenie coraz częściej pojawia się też u mężczyzn. Body shaming, który kiedyś dotyczył głównie kobiet, coraz częściej dotyka też mężczyzn – zauważa prof. Lipowska.



Jeśli schudniesz, stracisz rolę

Po wspomnianym bolesnym wywiadzie z Joan Rivers, Oprah Winfrey przyznała, że nie tylko nie schudła zalecanych 7 kilogramów, ale wręcz przybrała na wadze, co doprowadziło do wieloletniej walki o szczupłą sylwetkę. – Krzywdzące uwagi na temat wyglądu nie mają dobrego wpływu na samopoczucie, natomiast mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu aktywności – zauważa prof. Lipowska. – Może się zdarzyć, że ktoś na skutek nieustannych komentarzy dotyczących nadwagi zdecyduje się na konkretne działanie, mówiąc: „biorę się za siebie”. Ale też nie można powiedzieć, że takie komentarze są zachęcające, bo one w pierwszej kolejności prowadzą do obniżenia samooceny. Nawet jeśli każdy z nas zna kilka osób, na które takie podejście zadziałało, to nie można generalizować. Większość ludzi ma przez to obniżony nastrój i popada w stany depresyjne, które wręcz napędzają zachowania związane w objadaniem się. Nic tak dobrze nie działa na smutek, jak odrobina cukru – konstatuje prof. Lipowska.