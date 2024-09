Przemoc w szkole to wciąż poważny problem. Jakie pomysły na zapobieganie jej mają eksperci?

Obserwowane zmiany w podejściu do konfliktów rówieśniczych mogą mieć źródła zarówno w rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa, jak i w obawie rodziców o bezpieczeństwo swoich dzieci. Niemniej jednak, jak zauważyła Horna-Cieślak, takie działania nie zawsze przynoszą oczekiwane korzyści, a czasem mogą nawet dodatkowo komplikować sytuację młodych ludzi, którzy znajdują się w centrum tych konfliktów.

Narzędzia technologiczne – pomoc w walce z przemocą w szkole?

Podczas konferencji poruszono również kwestię nowych technologii, które mogą wspierać szkoły w radzeniu sobie z przemocą. Jednym z takich narzędzi jest system RESQL, wdrożony już w ponad 370 polskich szkołach. System ten umożliwia uczniom anonimowe zgłaszanie przypadków przemocy, co daje im poczucie bezpieczeństwa i szansę na bycie wysłuchanym. Dr Piotr Rycielski, przedstawiciel zespołu RESQL, opowiedział m.in. o tym, że ich system wyznaje ekonomiczną teorię przemocy, i to właśnie na jej podstawie opiera swoje lekcje i szkolenia. Zasada polega na tym, że uczniowie „kupują” przemoc u agresora, bo zwyczajnie szukają rozrywki, i płacą za nią specjalną walutą – śmiechem, uwagą, aprobatą, podporządkowaniem. Przez to bardzo często uczniowie nie zauważają, że oni jako świadkowie, są sprawcami przemocy – w końcu ją napędzają. Dr Piotr Rycielski przedstawił również wyniki wielu badań przeprowadzonych przez RESQL, z których wynikało, że największy procent przemocy rówieśniczej występuje w szkołach podstawowych i ma postać obgadywania, izolowania, lub nastawiania klasy przeciwko danej osobie. Jest to forma przemocy, która według uczniów jest również drugą najbardziej przykrą – „wygrywa” z nią tylko pobicie wymagające interwencji pielęgniarki lub lekarza. To powoduje, że aż 30 proc. uczniów nie lubi chodzić do szkoły, a 11 proc. nie czuje się w swojej szkole bezpiecznie. RESQL oferuje m.in. scenariusze lekcji wychowawczych, na których uczy się rozpoznawać i nazywać techniki oraz rodzaje przemocy. - Nazywanie tych mechanizmów powoduje refleksje nad tym, co się dzieje w grupie. Młodzi ludzie zaczynają zauważać te mechanizmy, potrafią je nazywać, a to jest ogromna moc, bo mogą się przed nimi bronić, mogą wzywać pomocy, kiedy je zidentyfikują – mówił Rycielski.

Swoimi doświadczeniami ze stosowania systemu RESQL podzieliła się Małgorzata Mroczkowska, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Zaznaczyła, że przed przyłączeniem placówki do programu, wszystkie ankiety w niej przeprowadzane sugerowały, że nic się nie dzieje, że nie ma w niej problemu z przemocą. Jednak podkreśliła, że w RESQL nie chodzi o spektakularne wyniki i liczby. - Wartością tego programu nie jest liczba zgłoszeń przez cały rok szkolny, wartością tego programu jest to, że my rozmawiamy na temat przemocy, rozmawiamy na temat różnych problemów młodzieży czy dzieci i przede wszystkim, że oni otrzymują narzędzia radzenia sobie z tymi problemami (…) Budujemy w nich poczucie sprawczości i to jest najważniejsze – powiedziała.

Choć system RESQL sprawdza się w wielu szkołach, nie wszystkie placówki są gotowe na jego wdrożenie. Karolina Rosińska, Prezes Fundacji UNIQA zaznaczyła, że potrzebne są także inne narzędzia, które mogą wspierać uczniów i nauczycieli w walce z przemocą. - Są szkoły, w których świetnie zadziała RESQL, czyli program, który zobowiązuje szkoły do długofalowego, przynajmniej rocznego działania. Ale są też i placówki, które z różnych powodów nie będą chciały go wdrożyć i my też na to powinniśmy mieć odpowiedź – mówiła. Wskazała na znaczenie dodatkowych rozwiązań, takich jak warsztaty, telefony zaufania czy czaty zaufania, które stanowią ważne wsparcie w walce z przemocą i hejtem w szkołach.