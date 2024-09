Pisarze i malarze szukali w niej inspiracji. Toskańska Villa Palmieri wystawiona na sprzedaż

Usytuowana na obrzeżach Florencji posiadłość o powierzchni 4000 metrów kwadratowych, została wystawiona na sprzedaż, a zainteresowani zakupem mogą nabyć nieruchomość za 55 milionów dolarów. – To najbardziej majestatyczne miejsce, jakie kiedykolwiek widziałeś, autentyczny klejnot zanurzony w historii i ponadczasowym pięknie. Poeci i malarze od wieków poszukiwali tutaj inspiracji do tworzenia swoich dzieł – napisano na profilu instagramowym firmy zajmującej się obsługą sprzedaży tej wyjątkowej rezydencji.



Villa Palmieri: 9-hektarowy ogród i 23 sypialnie

Na teren obiektu goście mogą przybyć nawet helikopterem, ponieważ przestrzeń okalająca willę została wyposażona w prywatne lądowisko. Można też skorzystać z kortu tenisowego i basenu, a także odpocząć w pięknie zazielenionym, zadbanym ogrodzie o powierzchni 9 hektarów. W środku posiadłości znajdują się 23 sypialnie i 19 łazienek. W każdym pomieszczeniu zadbano o bogato zdobione wnętrza i dostęp do wewnętrznego dziedzińca.

Pierwszymi właścicielami wybudowanej w XIV wieku rezydencji byli przedstawiciele rodziny Fini, natomiast obecna nazwa rezydencji została nadana przez kolejnego jej mieszkańca, Matteo di Marco Palmieri, który nabył nieruchomość w 1454 roku. Posiadłość w 1760 roku trafiła do nowego właściciela, hrabiego Cowpera, a następnie do hrabiego Crawford i Balcarres. W tym czasie stała się też ulubioną rezydencją królowej Wiktorii, która odwiedzała to miejsce w latach 1888, 1893 oraz 1894, każdorazowo spędzając tam co najmniej miesiąc. W 1907 posiadłość nabył amerykański przedsiębiorca James Ellsworth, który mieszkał tam do śmierci w 1925 roku, natomiast dwa lata później nowym właścicielem został ambasador Myron Taylor.



Villa Palmieri oczami autora „Decamerona”

Uroki XIV-wiecznej willi doceniała nie tylko brytyjska monarchini, ale i przedstawiciele świata literatury i sztuki. Alexandre Dumas spisał wspomnienia dotyczące pobytu w toskańskiej rezydencji w zbiorze opowiadań „La Villa Palmieri” wydanych w Paryżu w 1843 roku.