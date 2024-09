Naomi Campbell: nieprawidłowości w działaniu fundacji. Na co przeznaczano środki?

Fashion for Relief: £290,000 na usługi konsultingowe

Autorzy raportu wskazali też na nieprawidłowości w kwestii dystrybuowania środków między założycielką a władzami fundacji. Jak wynika z przedstawionych danych, kwota w wysokości £290,000 została przeznaczona na usługi konsultingowe świadczone przez zasiadającą w zarządzie Fashion for Relief Biankę Hellmich. Takie działania miały naruszać zasady organizacji wyszczególnione w jej statucie. Wprawdzie obdarowana zgłosiła chęć oddania pozyskanych tym sposobem środków, to jednak reprezentanci Charity Commission for England and Wales odwiedli ją od tego zamiaru, zabezpieczając konto fundacji do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.

Cytowany przez BBC przedstawiciel Charity Commission for England and Wales, Tim Hopkins, podkreśla, że decyzja o zakazie pełnienia obowiązków przez założycielkę i członkinie zarządu fundacji była związana z zaniedbaniami, jakich się dopuściły w trakcie swojej działalności. – Członkowie i założyciele organizacji charytatywnych są prawnie zobowiązani do podejmowania decyzji leżących w najlepszym interesie reprezentowanej przez siebie instytucji. Nasze dochodzenie wykazało, że członkowie Fashion for Relief nie dopełnili tego obowiązku, co doprowadziło do podjęcia przez nas działań mających na celu uniemożliwienie im pełnienia funkcji w zarządach organizacji w najbliższej przyszłości – wyjaśnia.



Naomi Campbell nie po raz pierwszy bohaterką skandalu

Modelka, aktorka, innowatorka, aktywistka – jak przedstawia się Naomi Campbell na swojej stronie internetowej – nie po raz pierwszy będzie dowodzić swoich racji i bronić dobrego imienia w związku z działaniami na granicy prawa. Skandal z otrzymanymi od byłego prezydenta Liberii Charles’a Taylor’a tak zwanymi „krwawymi diamentami” sprawił, że musiała zeznawać przed Sądem Specjalnym dla Sierra Leone w Hadze. Za agresywne zachowanie względem członków obsługi lotniska Heathrow w 2008 roku została skazana na prace społeczne w wymiarze 200 godzin. Rok wcześniej otrzymała podobną karę, jak również nakaz uczestnictwa w terapii mającej na celu poskromienie złości po tym, jak rzuciła w stronę gosposi telefonem komórkowym, raniąc ją w głowę. – Nie zawsze potrafiłam wyrazić swoją złość w odpowiedni sposób – przyznała w jednym z wywiadów dla „The Independent” – Jednak jest to manifestacja głębszych i znacznie bardziej złożonych problemów, z jakimi musiałam zmagać się od dziecka: niepewność siebie, niska samoocena, samotność, a także doświadczenie opuszczenia przez jednego z rodziców – wyjaśniała.

Gdy niespełna miesiąc temu Naomi Campbell została wyróżniona nagrodą Fashion Icon Award podczas nowojorskiego Tygodnia Mody, na galę przybyła z opóźnieniem, co wręczająca statuetkę Anna Wintour skwapliwie odnotowała, zaznaczając, że jako osoba punktualna ma zaszczyt przedstawić kogoś, kto często się spóźnia. Po zejściu ze sceny, redaktor naczelna amerykańskiego „Vogue” opuściła ceremonię, a nagrodę rzeczonej ikonie mody wręczyła zarządzająca „Harper’s Bazaar” Samira Nasr. – Tak, wiem, Naomi zawsze się spóźnia – mówiła żartobliwym tonem zdobywczyni statuetki. – Jednak to nie był mój wybór, aby otrzymać nagrodę z rąk tamtej pani. Wolę ją – skonstatowała, wskazując na Nasr i dodając, że zawsze jest rozbrajająco szczera.

Czy szczerość okaże się dla Naomi Campbell zbawienna w trakcie wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości finansowych Fashion for Relief? Oby wyciągnęła lekcję z poprzednich incydentów będących jej udziałem i na przesłuchania stawiała się punktualnie.