Tąpnięcie na rynku dóbr luksusowych? Oto, co najlepiej się dziś sprzedaje w tym sektorze

Polska na tle globalnych trendów

Credit Suisse Research Institute stworzył raport - „Global Wealth Databook 2023”. Wynika z niego, że na koniec 2022 roku w Polsce mieszkało niespełna 90 tys. osób, których majątek liczony w aktywach netto wyniósł co najmniej 1 mln dolarów amerykańskich. Takie osoby można określić mianem High Net Worth Individuals (HNWI). Dla porównania, w całej Europie liczba HNWI wynosiła wtedy 15,9 miliona. Po porównaniu danych dotyczących Polski z 2021 rokiu można dojść do wniosku, że liczba tych osób spadła o około 10 proc., co oznacza powrót do poziomu odnotowanego w 2020 roku. Ten trend spadkowy, mierzony liczbą zamożnych Polaków jest zgodny z tendencją globalną. Według raportu „Global Wealth Databook 2023” światowy majątek zmniejszył się w 2022 roku po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Jednak, jak zauważa Tomasz Wiśniewski, jeden z autorów raportu KPMG: „Aktualna forma światowego rynku dóbr luksusowych jest wciąż bardzo dobra – w 2023 roku jego wartość wzrosła o 11 proc. i przekroczyła poziom 1,5 biliona euro, (12-procentowy wzrost odnotowano w 2022 roku). Głównymi regionami globalnego wzrostu były Azja, w tym Chiny oraz podążająca siłą impet u Europa”.

Polsce udało się wyprzedzić Grecję i Czechy pod względem liczby HNWI. Natomiast największą liczbę osób określanych mianem HNWI można znaleźć w takich krajach europejskich takich jak: Francja (2,8 mln), Niemcy (2,6 mln) i Wielka Brytania. Ponadto z raportu KPMG wynika, że Polska ponosi odpowiedzialność za niemal jedną trzecią całkowitej wartości sprzedaży dóbr luksusowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Analitycy stwierdzają, że tak szybki rozwój tego rynku jest napędzany przede wszystkim dynamicznym wzrostem polskiej gospodarki, rosnącą liczbą osób o wysokich dochodach oraz intensywnym rozwojem sektora handlu detalicznego.

Obecne i nadchodzące trendy

W 2022 roku odnotowano 1,5 miliona Polaków osiągających miesięczne dochody przekraczające 10 tys. zł brutto, co przełożyło się na łączne zarobki wynoszące niemal 376 miliardów złotych. Większość konsumentów na rynku dóbr luksusowych stanowią obecnie przedstawiciele pokolenia X i Y, którzy są na etapie życia, w którym osiągają szczytowe dochody. Pokolenie Z nie zostaje jednak daleko za nimi. Według Euromonitor International Gen Z do 2030 roku może odpowiadać za 30 proc. zakupów luksusowych. W Polsce ponad 50 proc. młodych osób w wieku 18-35 lat mieszka z rodzicami, co zwiększa ich możliwości zakupu dóbr luksusowych, ponieważ nie są obciążeni kosztami wydatków na nieruchomości. Młodsze pokolenia kładą też większy nacisk na zakupy świadome i takie, w których uwzględnia się dobro środowiska.

W 2023 roku producenci samochodów premium i luksusowych zdobyli największy udział w polskim rynku dóbr luksusowych. Osiągnęli 59 proc. całkowitej wartości tego sektora, czyli 25 miliardów złotych. Odnotowali oni także w porównaniu z wynikami z poprzedniego roku wzrost o 7,1 proc.. Jednak coraz większe zainteresowanie konsumentów przyciągają tzw. „dobra oparte na doświadczeniu” (ang. experience-based goods). Można do nich zaliczyć np. podróże lub wydarzenia kulturalne.

Biorąc pod uwagę fakt, że świadomość konsumentów wzrasta, można się spodziewać, że będą oni stawiać na marki, które oferują transparentność, stosują etyczne praktyki produkcyjne i dbają o środowisko. W 2024 roku sektor luksusowy będzie coraz bardziej skupiał się na zrównoważonym rozwoju. Zadaniem firmy jest budowanie marki, która odzwierciedla wartości klientów.

Luksus w rękach nowoczesnych kobiet

Producentom luksusowych kosmetyków otwierają się nowe możliwości dzięki zjawisku znanemu jako "efekt szminki". Oznacza to zmianę preferencji konsumentów w obliczu kryzysu gospodarczego. Podczas gdy konsumpcja dóbr luksusowych o wysokiej wartości maleje, wzrasta zainteresowanie tańszymi, lecz wciąż luksusowymi produktami.