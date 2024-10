Kobiety częściej od mężczyzn zapadają na chorobę Alzheimera. Dlaczego tak jest?

Czy istnieją sposoby na zapobieganie rozwojowi tej choroby? Jeśli tak, to jakie?

Nie sposób całkiem zapobiec chorobie Alzheimera, bo jest to choroba neurodegeneracyjna związana z odkładaniem się patologicznego białka beta-amyloidu tworzącego tzw. blaszki starcze i białka tau, które nieprawidłowo uformowane odkłada się w tzw. splątkach neurofibrylarnych. Jednak w rozwoju tej patologii białkowej (proteinopatii) istotną rolę odgrywają tzw. modyfikowalne czynniki ryzyka, do których należą przede wszystkim zaburzenia i schorzenia prowadzące do naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu, a to również wpływa na rozwój choroby Alzheimera. Chodzi o czynniki takie jak: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, hypercholesterolemia, cukrzyca, niedokrwistość, niedoczynność tarczycy, niedobory witaminowe zwłaszcza witaminy B12, otyłość. Te schorzenia wynikają częściowo z wielu problemów współczesnej populacji krajów wysoko rozwiniętych, do których należy również Polska. Są to: niewłaściwa dieta, m.in. spożywanie pokarmów wysokoprzetworzonych tzw. fast food, brak aktywności fizycznej, ograniczenie bezpośrednich kontaktów społecznych, samotność w wyniku śmierci współmałżonka lub odejścia dzieci z domu, niski poziom stymulacji poznawczej, brak zainteresowań i bezczynność, brak celu po przejściu na emeryturę. Inne znane czynniki to niedosłuch i zaburzenia widzenia, choć możliwe jest wyrównanie tych deficytów naszych zmysłów poprzez aparat słuchowy czy odpowiednio dobrane okulary.



Zatem jak odsunąć ryzyko rozwoju otępienia alzheimerowskiego?

Należy podejmować następujące działania:

- zdrowo się odżywiać: zalecam tak zwaną dietę śródziemnomorską lub skandynawską, czyli dużo warzyw, orzechów, ryb, owoców runa leśnego, mało cukrów prostych i czerwonego mięsa;