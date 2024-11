Suknia ślubna księżnej Diany przedmiotem sporu. Czy udało się zażegnać konflikt?

David i Elisabeth Emanuel: ulubieni projektanci przedstawicielek rodziny królewskiej

Byli małżonkowie, którzy poznali się w Harrow School of Art w 1974 i dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu, na pomysł założenia wspólnej marki odzieżowej wpadli pod koniec lat 70. Wśród klientek zainteresowanych ich projektami, były między innymi takie ówczesne reprezentantki brytyjskiej rodziny królewskiej, jak Sarah Ferguson czy księżniczka Anna, a także celebrytki, jak choćby Bianca Jagger, która w sukni z atelier Emanuel wystąpiła z okazji urodzin w 1978 roku. Odkrywająca ramiona kreacja zaprezentowana wówczas na licznych fotografiach chętnie pozującej do zdjęć żony światowej sławy rockmana pomogła rozsławić markę Emanuel.

Do młodych projektantów zgłosiła się też przyszła żona księcia Karola, Diana Spencer, poszukując oryginalnych kreacji na czekające ją jeszcze przed ślubem ważne okazje. W marcu 1981 roku Lady Di wystąpiła z eksponującej ramiona sukni wieczorowej zaprojektowanej przez małżonków, prezentując nienaganną sylwetkę u boku przyszłego męża podczas koncertu w Goldsmiths’ Hall. Kolejnym strojem, który na stałe wpisał się w historię światowej mody, stała się wspomniana bluzka w kolorze bladego różu z wysokim marszczonym kołnierzem przewiązanym wokół szyi satynową kokardą. Diana Spencer pozowała w niej do zdjęć wykonanych na okoliczność zaręczyn z księciem Karolem. Fotografia trafiła wówczas na łamy magazynu „Vogue", co uczyniło kreację księżnej jeszcze bardziej rozpoznawalną.



Czytaj więcej Moda Najsłynniejszy sweter księżnej Diany sprzedano za gigantyczną kwotę. To ubranie z ukrytym przekazem Sweter księżnej Diany – z charakterystycznym wzorem równo rozmieszczonych białych owiec i jednym czarnym egzemplarzem wśród nich – sprzedano na aukcji w Sotheby's za 1.4 miliona dolarów. O tym elemencie garderoby Diany mówi się, że ma wyjątkowy przekaz.

Elisabeth Emanuel o projekcie sukni ślubnej Diany: nerwy trudne do opanowania

Gdy początkujący projektanci zostali przez przyszłą księżną Walii poproszeni o osobiste zaprojektowanie jej sukni ślubnej, poczuli się wyróżnieni, ale i przytłoczeni ciężarem odpowiedzialności, jaka na nich spadła. – Diana swoim łagodnym głosem zapytała wprost, czy uczynimy jej tę przysługę i zaprojektujemy dla niej kreację ślubną. Trudno było nam w to uwierzyć i opanować nasze nerwy – wspomni Elisabeth Emanuel po latach w rozmowie z redaktorami magazynu „People”.

W obawie przed sytuacjami, które mogłyby zakłócić przebieg przygotowania i oddania zamówionego dzieła, Elisabeth Emanuel potajemnie zdecydowała się wykonać drugą, zapasową suknię, która mogłaby zostać użyta w nieprzewidzianych okolicznościach. – Czułam ciężar odpowiedzialności spoczywający na naszych barkach i nieustannie zastanawiałam się, co się stanie, jeśli ktoś włamie się do alelier i ukradnie suknię lub jakaś substancja zostanie na nią wylana albo w studio wybuchnie pożar – zwierzyła się w cytowanej rozmowie. – Wykonałam więc suknię zastępczą, która wprawdzie nie miała trenu ani ozdobionych falbanami rękawów. Te były przylegające do ramion, a sama suknia miała kolor biały, a nie odcień kości słoniowej, jak oryginał – relacjonowała.