Sledging - niebezpieczny świąteczny trend randkowy pokolenia Z. Na czym polega?

Lęk przed poczuciem osamotnienia

Oczywiście powodów przeciągania znajomości może być znacznie więcej. Opisał je na łamach „Psychology Today” prof. Bruce Y. Lee. Naukowiec podkreślił, że za tym toksycznym zachowaniem kryje się lęk przed poczuciem osamotnienia.

Gdy podczas świątecznej gorączki, po raz kolejny słyszy się piosenkę Mariah Carey „All I Want For Christmas Is You”, trudno czerpać radość z samotności. Będąc w związku łatwiej uczestniczyć w wydarzeniach, na których pary są mile widziane, łatwiej też dzielić się kosztami i obowiązkami świątecznymi. Można też zdjąć z siebie piętno singla i nie musieć odpowiadać na pytania: „Kiedy wreszcie się ustatkujesz?”. Albo: „Kiedy poznamy twoją drugą połówkę”. Prof. Bruce Y. Lee jako kolejne powody przedłużania znajomości wymienia także dostęp do seksu, a także bliskość z drugim człowiekiem. W zimny dzień, zamiast ciepła szukać pod kocem, można przytulić się do bliskiej osoby.

Jak rozpoznać sledging?

Specjalista podpowiada, jakie zachowanie naszej drugiej połówki może wskazywać na sledging. Jeżeli pytania o przyszłość, wzbudzają w naszym partnerze niechęć, powinna nam się zapalić czerwona lampka. I nie chodzi o ślub czy dzieci, ale o bardziej przyziemne plany. Wspólny urlop, wyjście do teatru czy rezerwacja stolika w restauracji w walentynki podnosi temperaturę waszych rozmów, bo za wcześnie jeszcze planować? To może być sygnał, że druga osoba kolejne miesiące chce spędzić sama.

Ekspert radzi, żeby zwrócić także uwagę to, jak partner na nas reaguje. Jeśli za każdym razem, gdy coś robimy lub mówimy słyszymy ciężkie westchnięcia a zamiast wsparcia – czeka na nas surowa krytyka – to widoczny znak, że druga osoba ma najwyraźniej nas dość. Prof. Bruce Y. Lee wskazuje także na jednowymiarowość relacji. Jeśli druga osoba nie jest zainteresowana twoim życiem, nie chce poznać twojego zdania na różne sprawy, a związek ma wymiar głównie fizyczny – może to nie najlepiej wróżyć dla związku.