W ostatnim czasie w mediach zrobiło się głośno na temat Groka – bazującego na sztucznej inteligencji chatbota, który stworzyła należąca do Elona Muska firma xAI. Pod koniec minionego roku platformę społecznościową X, której szefem także jest Musk, zaczęły zalewać niezwykle realne, roznegliżowane zdjęcia kobiet i dzieci, często w roli ofiar przemocy.

Organizacje apelują do szefów Google’a i Apple’a: Usuńcie X i Groka

Grok wygenerował tysiące tego rodzaju zdjęć. Jak ustalono, od uruchomienia chatbota w 2023 r. aż 85 proc. obrazów, które wygenerował, jest nacechowanych seksualnie.

W odpowiedzi na tę sytuację blisko 30 organizacji pozarządowych wystosowało wspólny list otwarty do prezesa Google’a Sundara Pichaia i do stojącego na czele Apple’a Tima Cooka. Wśród sygnatariuszy listu, który opublikowano w 14 stycznia, znajdują się takie organizacje jak UltraViolet, amerykańska Narodowa Organizacja Kobiet, MoveOn i ParentsTogether Action.

Apelują one o usunięcia platformy X i Groka z Google Play i App Store, czyli sklepów z aplikacjami należącymi do Apple’a i Google’a. Jak bowiem zauważają, treści, które generuje Grok, naruszają warunki świadczenia usług obydwu firm. Co więcej, autorzy listu zarzucają Apple’owi i Google’owi, że nie tylko pozwalają aplikacjom Muska kontynuować nielegalne praktyki, ale wręcz czerpią z nich korzyści.