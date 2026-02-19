Reklama

Córka Umy Thurman Maya Hawke i Christian Lee Hutson powiedzieli "tak"!

Ślub w Walentynki może pojawiać się na liście życzeń niejednej młodej pary. Nowożeńcy Maya Hawke i Christian Lee Hutson zdołali to marzenie urzeczywistnić, a wyjątkowy moment celebrowali z nimi między innymi rodzice panny młodej: Uma Thurman i Ethan Hawke.

Publikacja: 19.02.2026 21:18

Wybrankiem Mai Hawke jest 35-letni piosenkarz i autor tekstów, Christian Lee Hutson.

Zaplanowanie daty ślubu tak, by zbiegła się w czasie ze świętem zakochanych, stanowi nie tylko romantyczny gest wobec ukochanej osoby, ale i gwarancję hucznej celebracji każdej kolejnej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Dzień, w którym bliskie sobie osoby obdarowują się kwiatami i prezentami, zwykle w wypełnionych czerwonymi ozdobami restauracjach czy kawiarniach, z pewnością też nie pozwoli małżonkom pomylić tej daty z jakąkolwiek inną. Na ceremonię zaślubin 14 lutego w minionych latach zdecydowali się między innymi Salma Hayek i François-Henri Pinault, którzy od 2009 r. pozostają w szczęśliwym związku małżeńskim, a owocem ich miłości jest córka o imieniu, nomen omen, Valentina. Ponad dekadę od pamiętnego dnia odnowili swoją przysięgę, co dla nominowanej do Oscara aktorki było o tyle zaskakujące, że na tę okazję nie przygotowała odpowiedniej kreacji. – Nie jest to wymarzony ubiór na taką ceremonię, ale przed wyjazdem usłyszałam, że wybieramy się do SPA – opisała zamieszczoną na Instagramie serię zdjęć przedstawiającą zakochanych w niezobowiązujących, wakacyjnych stylizacjach i z wiankami na głowach.

Sakramentalne tak w Dniu Zakochanych powiedzieli sobie też Benedict Cumberbatch i Sophie Hunter, którzy na ślubnym kobiercu stanęli w 2015 r.. Wyjątkowe miejsce ceremonii – XII-wieczny kościół św. Piotra i Pawła w Mottistone na Wyspie Wight – stanowiło niepowtarzalne tło wydarzenia, w którym poza nowożeńcami wzięli udział również ich przyjaciele poznani na planach filmowych: Tom Hiddleston, Tobias Menzies czy Andrew Scott wcielający się w rolę oponenta tytułowego bohatera w serialu BBC „Sherlock”, Jima Moriarty’ego. Relacjonujący wydarzenie redaktorzy zagranicznych mediów odnotowali jednocześnie brak jednej z osób bliskich sercu pana młodego i obecnych w jego życiu wiele lat zanim stał się sławny, Judi Dench. 80-letnia wówczas aktorka przebywała w Londynie na okoliczność promocji filmu „Drugi Hotel Marigold”. – Mam nadzieję, że pogoda im dopisze i że będzie to dla nich wyjątkowy dzień – mówiła w rozmowie z magazynem „People”.

Na dobrą pogodę w pogrążonym zimowymi mrokami hrabstwie angielskim trudno liczyć, jednak to nie ona warunkuje powodzenie i niezapomniany przebieg ceremonii. W mroźnym Nowym Jorku również zabrakło słońca w walentynkowe popołudnie, jednak goście licznie zgromadzeni na tegorocznej uroczystości zaślubin gwiazdorskiej pary – Mayi Hawke i Christiana Lee Hutsona – przygotowali się na tę okoliczność bez zarzutu. Panna młoda również zadbała o to, by śnieżnobiały płaszcz narzucony na suknię z kolekcji Prady był perfekcyjnie dostosowany do ślubnej stylizacji. Choć goście dopisali, wnikliwi redaktorzy zagranicznych mediów stworzyli również listę nieobecnych, wskazując na gwiazdy przez lata występujące u boku córki Umy Thurman i Ethana Hawke w serialu „Stranger Things”.

Maya Hawke: w otoczeniu przyjaciół w dniu ślubu. Kogo zabrakło na ceremonii?

Za sprawą udziału w popularnym serialu „Stranger Things”, w którym Maya Hawke przez blisko siedem lat wcielała się w ulubioną przez widzów postać Robin Buckley, aktorka zyskała rozpoznawalność porównywalną do tej, jaką cieszą się jej rodzice. – Pewna sytuacja z udziałem mojego taty pozwoliła mi zrozumieć, jaką siłę rażenia ma ten serial – wspominała w jednym z wywiadów. – Podczas spaceru napotkany przypadkowo mężczyzna powiedział: „O, hej!” i chciał do nas podejść, na co mój tata rzucił bez zastanowienia: „Przepraszam, ale nie mam teraz czasu na zdjęcia”, po czym odszedł. Zdziwiony mężczyzna zdołał tylko odpowiedzieć: „Nie wiem, kim pan jest, ale chciałem porozmawiać z Robin” – dodała rozbawiona 27-latka. Obecni w studio koledzy z planu, wcielający się w role Mike’a (Finn Wolfhard), Dustina (Gaten Matarazzo) i Lucasa (Caleb McLaughlin), zareagowali pełnym zrozumienia śmiechem.

Młodych aktorów nie zabrakło na ślubie serialowej Robin Buckley i muzyka Christiana Lee Hutsona. Wśród zaproszonych gości znalazły się też między innymi Sadie Sink wcielająca się w rolę Max czy Natalia Dyer znana widzom serialu jako obowiązkowa, starsza siostra jednego z głównych bohaterów, Nancy Wheeler. U jej boku pojawił się Charlie Heaton, odgrywający w serialu postać Jonathana Byersa, a poza ekranem będący jej życiowym partnerem. Wśród gwiazd obecnych w obsadzie show od pierwszego sezonu powstałego w 2015 r., na uroczystości pojawił się też Joe Keery, którego postać – Steve Harrington – ewoluowała w poszczególnych odcinkach, z młodego buntownika przekształcając się w troskliwego opiekuna młodszych członków ekipy filmowej. Jak odnotowano na łamach magazynu „Glamour”, zabrakło z kolei kilku równie popularnych gwiazd serialu, jak choćby odtwórczyni roli Eleven, Millie Bobby Brown, a także jej przybranej mamy Joyce Byers odgrywanej przez Winonę Ryder. Na liście nieobecnych znaleźli się też Noah Schnapp znany widzom jako Will Byers czy serialowy oficer policji Jim Hopper grany przez Davida Harboura.

Maya Hawke i Christian Lee Hutson: ślubne kreacje z renomowanego domu mody

Prezentująca się tego dnia zjawiskowo panna młoda przemierzała ulice Nowego Jorku w towarzystwie rodziców: niezwykle eleganckiego Ethana Hawke i Umy Thurman, która na tę wyjątkową okazję wybrała zwiewną błękitną suknię maxi i szpilki w tym samym kolorze. Biorąc pod uwagę porę roku, niezapomniana Mia Wallace z filmu „Pulp Fiction” na licznych zdjęciach dokumentujących wydarzenie widoczna była też w długim czarnym płaszczu i luźno narzuconym na ramiona błękitnym szalu. Zarówno 55-latka, jak i łudząco podobna do niej córka, postawiły tego dnia na dodające uroku fryzury z włosami upiętymi z tyłu głowy w luźne koki.

Choć Maya Hawke dzielnie stawiała czoła charakterystycznej dla tej pory roku pogodzie, również i ona zarzuciła na pozbawioną ramion suknię fantazyjny płaszcz dopełniający jej ślubną stylizację. Ozdobione piórami rękawy i kołnierz odzienia współgrały z wielowarstwowym, złożonym z niezliczonych falban dołem sukni. Unoszona lekko ponad ziemią kreacja odsłaniała eleganckie, białe szpilki i pozwalała wyeksponować złożoną strukturę dzieła projektantów Prady.

Na zestaw z tego samego domu mody zdecydował się też wybranek filmowej Frankie z dramatu „Król Internetu”. 35-letni piosenkarz i autor tekstów, Christian Lee Hutson, nienagannie prezentował się u boku ukochanej w klasycznym smokingu Prady, do którego dobrał czarną muchę oraz białą koszulę i dostosowaną do niej kolorystycznie kamizelkę.

Maya Hawke i Christian Lee Hutson: szczęśliwy związek dzięki wspólnej pasji

Małżonkowie poznali się przed czterema laty za sprawą wspólnej działalności muzycznej. Aktorka, która miała już w swoim dorobku kilka singli – „To Love a Boy”, „Stay Open” i „By Myself” oraz debiutancki album „Blush” – nagrywała wówczas kolejną płytę, „Moss”. Jej przyszły mąż stworzył słowa do wybranych piosenek, takich jak między innymi „Backup Plan”, „Hiatus” czy „Sweet Tooth”. – Napisał dokładnie to, co miałam w głowie, tylko lepiej – tak aktorka wspomina początki ich zawodowej drogi. Zakończona sukcesem współpraca przy realizacji płyty „Moss” zaowocowała kolejnym wspólnym przedsięwzięciem artystycznym – powstałym w 2024 r. albumem „Chaos Angel”. – Dziś ukazała się kolejna płyta Mayi, która z wielu powodów ma dla mnie ogromne znaczenie i zmieniła moje życie na lepsze – taki opis muzyk zamieścił na swoim profilu instagramowym w maju 2024 r., adresując dalszą część wpisu bezpośrednio do swojej ukochanej. – Dziękuję ci za twoją niepowstrzymaną siłę i odwagę w przekazaniu za pomocą muzyki najbardziej skrytych emocji, które następnie ozdabiasz swoim światłem – kontynuował, w romantycznym przekazie dając do zrozumienia, że artystów łączy więź wykraczająca poza relację zawodową.

Wszelkie wątpliwości w tej kwestii rozwiała sama zainteresowana, która o początkach związku poprzedzonego przyjaźnią mówiła w programie radiowym „Zach Sang Show”. – Wspaniale jest spotykać się z kimś, z kim wcześniej połączyła cię przyjaźń. Taka osoba zna ciebie najlepiej i wie, że masz za sobą inne relacje. Widzi w tobie prawdziwego człowieka, który ma uczucia i nie traktuje cię jak kartki do zapisu perfekcyjnego wyobrażenia swojej przyszłej dziewczyny – wyjaśniała przed dwoma laty.

Romantyczny ślub w Dniu Zakochanych jest niezbitym dowodem na to, że oparta na przyjaźni relacja, mająca swoje źródło we wspólnej pasji zakochanych, stanowi solidny fundament dla zbudowania szczęśliwego związku, o czym niewątpliwie wiedzą również małżonkowie, którzy przed laty wypowiadali sakramentalne tak właśnie w Walentynki.

