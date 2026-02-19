Córka Umy Thurman Maya Hawke i Christian Lee Hutson powiedzieli "tak"!

Zaplanowanie daty ślubu tak, by zbiegła się w czasie ze świętem zakochanych, stanowi nie tylko romantyczny gest wobec ukochanej osoby, ale i gwarancję hucznej celebracji każdej kolejnej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Dzień, w którym bliskie sobie osoby obdarowują się kwiatami i prezentami, zwykle w wypełnionych czerwonymi ozdobami restauracjach czy kawiarniach, z pewnością też nie pozwoli małżonkom pomylić tej daty z jakąkolwiek inną. Na ceremonię zaślubin 14 lutego w minionych latach zdecydowali się między innymi Salma Hayek i François-Henri Pinault, którzy od 2009 r. pozostają w szczęśliwym związku małżeńskim, a owocem ich miłości jest córka o imieniu, nomen omen, Valentina. Ponad dekadę od pamiętnego dnia odnowili swoją przysięgę, co dla nominowanej do Oscara aktorki było o tyle zaskakujące, że na tę okazję nie przygotowała odpowiedniej kreacji. – Nie jest to wymarzony ubiór na taką ceremonię, ale przed wyjazdem usłyszałam, że wybieramy się do SPA – opisała zamieszczoną na Instagramie serię zdjęć przedstawiającą zakochanych w niezobowiązujących, wakacyjnych stylizacjach i z wiankami na głowach.

Sakramentalne tak w Dniu Zakochanych powiedzieli sobie też Benedict Cumberbatch i Sophie Hunter, którzy na ślubnym kobiercu stanęli w 2015 r.. Wyjątkowe miejsce ceremonii – XII-wieczny kościół św. Piotra i Pawła w Mottistone na Wyspie Wight – stanowiło niepowtarzalne tło wydarzenia, w którym poza nowożeńcami wzięli udział również ich przyjaciele poznani na planach filmowych: Tom Hiddleston, Tobias Menzies czy Andrew Scott wcielający się w rolę oponenta tytułowego bohatera w serialu BBC „Sherlock”, Jima Moriarty’ego. Relacjonujący wydarzenie redaktorzy zagranicznych mediów odnotowali jednocześnie brak jednej z osób bliskich sercu pana młodego i obecnych w jego życiu wiele lat zanim stał się sławny, Judi Dench. 80-letnia wówczas aktorka przebywała w Londynie na okoliczność promocji filmu „Drugi Hotel Marigold”. – Mam nadzieję, że pogoda im dopisze i że będzie to dla nich wyjątkowy dzień – mówiła w rozmowie z magazynem „People”.

Na dobrą pogodę w pogrążonym zimowymi mrokami hrabstwie angielskim trudno liczyć, jednak to nie ona warunkuje powodzenie i niezapomniany przebieg ceremonii. W mroźnym Nowym Jorku również zabrakło słońca w walentynkowe popołudnie, jednak goście licznie zgromadzeni na tegorocznej uroczystości zaślubin gwiazdorskiej pary – Mayi Hawke i Christiana Lee Hutsona – przygotowali się na tę okoliczność bez zarzutu. Panna młoda również zadbała o to, by śnieżnobiały płaszcz narzucony na suknię z kolekcji Prady był perfekcyjnie dostosowany do ślubnej stylizacji. Choć goście dopisali, wnikliwi redaktorzy zagranicznych mediów stworzyli również listę nieobecnych, wskazując na gwiazdy przez lata występujące u boku córki Umy Thurman i Ethana Hawke w serialu „Stranger Things”.

