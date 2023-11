Rebecca Miller: Nie było łatwo być córką Arthura Millera.

Zrobiła pani o nim niedawno film dokumentalny...

To było dziwne doświadczenie. Zwłaszcza, gdy montowałam materiały z czasu, kiedy jeszcze nie było mnie na świecie. Czułam się wtedy, jakbym go szpiegowała, wdzierała się do jego prywatności. Ale nagle miałam nad nim władzę. Nie było to łatwe, choć przyznaję, że dość satysfakcjonujące. Miałam wrażenie, że uwolniłam się od jakiegoś napięcia. Kiedy skończyłam pracę nad tym dokumentem, poczułam, że rozliczyłam się z przeszłością. Mogłam wreszcie sprzedać dom, w którym wyrosłam.

Wróćmy jeszcze do „Przyszła do mnie”. W jednej z dużych ról wystąpiła u pani Joanna Kulig. Muszę spytać o współpracę z nią.

Prototypem postaci granej przez Joannę jest polska sprzątaczka, którą poznałam w Nowym Jorku. Bardzo nie chciałam, żeby w filmie udawała ją amerykańska aktorka. Zobaczyłam „Zimną wojnę” i wymarzyłam sobie, że Magdalenę zagra Joanna Kulig. Byłam szczęśliwa, gdy się zgodziła. Zaprosiłam ją do Nowego Jorku. Spędziłyśmy razem tydzień, dużo rozmawiałyśmy. Chciała dokładnie wiedzieć, czego od niej oczekuję. To było dla nas ważne, bo na planie nie ma chwili na rozmowy. Joanna dość długo mieszkała z mężem w Los Angeles, wiedziała doskonale co to znaczy być imigrantką. Jest w filmie świetna. To była pierwsza rola Joanny w amerykańskim filmie. Wierzę, że jej dalsza amerykańska kariera będzie się rozwijała. Strajk scenarzystów i aktorów właśnie się skończył, niedługo ruszy dużo nowych projektów.

Pani zdaniem, nowe porozumienia zawarte między pisarzami, aktorami i producentami są ważne?