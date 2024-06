Polka w Monako Dominika Eisenberg: Niedziela jest dniem na rozmawianie o wszystkim, tylko nie o pracy

Nie udało się przez pierwsze dwa lata. Przeniosłam się do Warszawy, żeby być bliżej siedziby sieci Sephora, ale nie zostałam szkoleniowcem tej marki. Dopiero po kilku latach zostałam zrekrutowana do zespołu Eisenberg Paris, na początku byłam w niej trenerem regionalnym odpowiedzialnym za szkolenia wewnętrzne oraz organizowanie eventów dla klientów. Z tego narodziło się kolejne moje wyzwanie, żeby poszerzyć wiedzę na tyle, by móc mówić do szerszej publiczności. Kiedy wreszcie udało mi się dostać upragnione stanowisko, miałam to szczęście, że Patrizia Mazzitelli — szefowa, z którą do tej pory współpracuję, zauważyła mój potencjał. Dała mi szansę, żebym realizowała swoje umiejętności nie tylko na rynku polskim, ale i czeskim oraz rumuńskim. Jestem człowiekiem, który stara się zawsze zobaczyć, co czeka za kolejną kurtyną i co jest jeszcze do zrobienia. Przyznaję, że czasem stanowi to problem, bo praca staje się dla mnie machiną, którą trudno jest zatrzymać. Zawsze jest coś do zrobienia, a horyzont się poszerza. Awansowałam. Po objęciu przeze mnie stanowiska głównego szkoleniowca i międzynarodowego trenera, marka Eisenberg Paris otworzyła się na współpracę z agencjami PR-owymi. Miałam okazję sprawdzić się w roli osoby, która współtworzy wydarzenia, pozostaje w kontakcie z dziennikarzami i ludźmi związanymi z mediami elektronicznymi. Potem za sprawą zmian w moim życiu prywatnym przeprowadziłam się do Monako, w którym dzisiaj żyję i pracuję. Był to skok w głębię oceanu, bo pomimo że z marką byłam związana już prawie od 10 lat, usiadłam na stałe w biurze z ludźmi, których wcześniej znałam z korespondencji mailowych, kontaktów telefonicznych, akcji w perfumeriach czy układania planu działań na każdy kolejny rok.



Wyjaśnijmy, że na stałe do głównej siedziby firmy przyjechałaś jako żona jej współwłaściciela, syna założyciela, który spotkał cię w pracy w Warszawie i mówi, że zakochał się w tobie od pierwszego wejrzenia.

Edmond jest CEO marki. Tata (José Eisenberg — red.) i Edmond są ze sobą spójni. Mój mąż chce kontynuować dzieło ojca, oczywiście zgodnie z wartościami i DNA marki. Nie da się w 100 procentach zrobić kalki tego, co firma reprezentowała kiedy José Eisenberg jako jedyny stał na jej czele. Kolejne lata pomogą nam lepiej ocenić strategię, którą obraliśmy, ale myślimy, że jest dobra.

Łatwo ci było pojawić się w Monako w tej nowej roli?

Było to o tyle proste, że pracujemy w świetnym zespole. Znam markę i nie usiadłam na czyimś miejscu udając, że coś wiem na temat tego stanowiska. Zmieniło się to, że osoby, z którymi do tej pory pracowałam głównie on-line czy widywałam się od czasu do czasu, stały się częścią mojego zespołu. Współpracuję też z działem marketingu. Ostatnio myślałam o tym, że jesteśmy niewielką firmą, więc czasami nawet nie widzimy potęgi tego, co robimy. Odbyłam niedawno ciekawą rozmowę o trendach z dziennikarką w Mediolanie. Stwierdziła, że trend może być w modzie, ale nie powinno być o nim mowy w branży beauty, w życiu osobistym czy w polityce, bo to dziedziny, w których bardzo ważny jest pewien fundament. My jako marka nie podążamy za trendami. To dla nas olbrzymia odpowiedzialność tworzyć produkty dla przyjaciół marki - tak nazywamy naszych klientów.

Ale zajmujesz się mediami społecznościowymi, więc ciężko się do nich nie odnosić.