Marieta Żukowska: Dojrzałość to doświadczenie, które uwalnia od systemu ocen

Dokładnie tak. Ale to także film o wdzięczności za to, co było i zostawiło w nas dobry ślad. Marta zbyt długo nie dopuszczała do siebie myśli, że czasem aby zbudować siebie na nowo, trzeba część siebie pożegnać. Z pewnością istotny wpływ na jej poczucie własnej wartości miał fakt, że została w dzieciństwie porzucona: jej ojciec, podobnie jak mąż, zaginął. Z jednej więc strony ciążyło nad nią jakieś fatum, z drugiej – mogła to być szansa na wyzwolenie. Nauka pożegnań jest bardzo trudna – uczymy się jej całe życie. Warto jednak pamiętać, że siła walki o siebie i o drugą osobę tkwi w odpuszczaniu. W naszych relacjach często bywa tak, że „ja” staje się silniejsze niż „my”. Chcemy mieć szczęście na własność. Tymczasem sztuka takiej „rezygnacji” daje szansę na prawdziwą wolność. To są mądre i świadome „pożegnania”. W jednej ze scen Marta żegna się symbolicznie ze swoim mężem – jeśli jest coś, co naprawdę kochasz, warto dać temu wolność. ”Jeśli wróci – jest twoje. Jeśli nie – nigdy twoje nie było."

Filmowe czy teatralne – w pewnej chwili też i pani musi swoje bohaterki pożegnać. Boli?

Boli. Nieraz po takiej wspólnej drodze z moją postacią, płaczę. W teatrze jest nieco inaczej: w „Samych plusach” w Garnizonie Sztuki, czy we „Wstydzie” Wojciecha Malajkata – teatr to mikroskopijne rozstania i powroty po każdym spektaklu. Film wymaga innego przełożenia, odmiennego rodzaju cierpliwości. Czasem, po skończonych zdjęciach mogę spokojnie pójść na lody z moją córką, po niektórych potrzebuję przestrzeni by „wrócić”. Gdy ta "inna Marieta" wraca do domu ciężko z nią wytrzymać. Dlatego tak bardzo chronię prywatność swoją i bliskich, doceniam moją rodzinę.



Piękno nie ma wieku. Skończyła pani czterdzieści lat. Czy to sprawia, że patrzy pani na świat – również ten filmowy – inaczej?

Dojrzałość to doświadczenie, ono bardzo pomaga, uwalnia od systemu ocen. W mojej pracy wciąż podlegam ocenie. Po filmowej projekcji „Próby Łuku” usłyszałam od jednej z kobiet: „W tym filmie jest taki moment, kiedy naprawdę poczułam ścisk w gardle: ta scena, gdy kamera wciąż za panią chodzi, a pani mówi: czy wy już tak zawsze będziecie za mną krok w krok?”. Ta scena dotyczyła Marty, ale pokazała dobitnie jak silna jest presja oceny, opinii, grupy. Ta kobieta była niesłusznie oskarżona o coś i mierzyła się z oceną swojego środowiska, miała więc wspólne doświadczenie z moją bohaterką. Wszyscy znamy zasadę domniemania niewinności oskarżonego – respektujemy ją w sądzie - dlaczego nie robimy tego w życiu? Dziś wiem, że tylko będąc w zgodzie ze sobą, jestem uodporniona na oceny innych. Staram się przyjmować tylko dobre rzeczy. Do niekonstruktywnej krytyki mam już dystans. Szkoda życia na to; jest zbyt piękne.