Himalaistka Dorota Rasińska-Samoćko zaczęła kolejną wyprawę. Dla gór zrezygnowała z dyplomacji

I zaufanie, bo wpinasz się z Szerpami. I nie traktujesz ich tak, jak są czasami postrzegani - jako tragarzy.

Wspinam się z Szerpą i traktuję go jako partnera wspinaczkowego. Oprócz tego, że Szerpowie pomagają nam wynieść sprzęt wyżej, wspinają się z nami. Dzielimy się ciężarami, razem niesiemy namiot, żywność, razem gotujemy posiłki i je jemy. Pewnie z chęcią wspinałabym się z partnerem z Polski, natomiast było mi bardzo trudno znaleźć taką osobę, która razem ze mną realizowałaby plan kilku wejść na ośmiotysięczniki w tak krótkim czasie, jaki sobie zakładam. Wspinam się więc z osobami, do których mam zaufanie i z którymi bardzo dobrze mi się współpracuje. Nie musimy wiele do siebie mówić, żeby wiedzieć, co i jak mamy zrobić. To jest nie tylko kwestia satysfakcji we wspinaniu, ale również naszego bezpieczeństwa.

Pracowałaś jako dyplomatka, jesteś z wykształcenia prawnikiem – czy twoje doświadczenia zawodowe przekładają się na funkcjonowanie w górach?

Dla mnie dyplomacja i prawo międzynarodowe to było coś fascynującego. Miałam tę wielką satysfakcję i przyjemność, że pracowałam najpierw w Belgradzie, jeszcze wtedy w Jugosławii, w polskiej ambasadzie jako sekretarz do spraw politycznych, ale również pełniłam funkcję rzecznika prasowego. Był to dla mnie bardzo okres fascynujący zawodowo. Jednocześnie byłam też świadkiem historii, kiedy Kosowo i Czarnogóra ogłosiły niepodległość. Nauczyłam się obiektywnego podejścia do każdej sytuacji i komentowania ich dla polskiej prasy bez popadania w skrajności. Bardzo miło wspominam pobyt w Serbii, miałam świetne kontakty i relacje z establishmentem, który do tej pory piastuje wysokie stanowiska państwowe. Przed prezydencją Polski w Unii Europejskiej i w czasie jej trwania pracowałam w przedstawicielstwie polskim w Brukseli jako radca do spraw politycznych. Zajmowałam się między innymi Maghrebem i Maszrekiem. To był bardzo intensywny czas. Polska sprawowała wtedy prezydencję po raz pierwszy, chcieliśmy więc bardzo dobrze wypaść, wszystko było na jak najwyższym poziomie. Pamiętam, że pracowaliśmy nawet 14-16 godzin dziennie. Dyplomacja wniosła w moje życie dużo spokoju, wyważonego podejścia do pewnych sytuacji, do respektowania zdania i potrzeb innych ludzi. Dzięki niej wiem, że przede wszystkim należy ich wysłuchać i okazać chęć dyskusji, a nie tylko prowadzić jednostronny monolog. Potwierdziło mi się to również w licznych podróżach.

Zwiedziłaś około 140 krajów...

Większość z plecakiem. W tych podróżach uczyłam się podejścia do ludzi, do innych kultur, otwartości na świat. Te wszystkie doświadczenia – i dyplomatyczne, i z podróży – wykorzystuję w górach wysokich, kiedy zdarzają się ekstremalne sytuacje, wszyscy mają pesymistyczny nastrój i pojawia się między nimi napięcie. Wiem, jak powstrzymać emocje, rozmawiać spokojnie i że czasami wystarczy kogoś wysłuchać, albo w racjonalny sposób do czegoś przekonać. Ciekawe jest to, że Szerpowie jako grupa etniczna są bardzo dumni, tworzą między sobą swego rodzaju więź i my, wspinacze z Zachodu, musimy to respektować. Zdarza się, że żeby osiągnąć swój cel, musimy im pokazać kilka rozwiązań i tak nakierować rozmowę, żeby myśleli, że oni sami wybrali to, o które nam chodziło. Pamiętając oczywiście o tym, że jesteśmy na ich terenie i musimy mieć szacunek nie tylko do gór, ale również mieszkających tam ludzi i całego otoczenia.