Michalina Olszańska: Przeszliśmy całą drogę odchwaszczania idei partnerstwa zakorzenionego w patriarchacie

W moich wcześniejszych rolach miałam okazję pokazywać zmysłowość, jednak moim bohaterkom było bliżej do femme fatale. Helena jest szarą myszką na co dzień, ale potrafi być zmysłowa, ten właśnie kontrast był dla mnie bardzo atrakcyjny. Kreowanie postaci żony pięściarza bardzo wzbogaciło mnie jako aktorkę.

Jerzy Kulej nigdy nie był znokautowany na ringu, ale znokautowała go własna żona.

Nagle okazuje się, że Helena ma pazur. Dla mnie jest to o tyle ważne, że jeżeli ktoś ma w sobie taką prymitywną siłę, to oznacza, że łagodność jest wyborem i nie jest to słabość.

Pani Helena miała swoje ambicje, a jednak pozostała w cieniu męża. Jaka jest ta druga strona medalu?

To jest film o małżeństwie jako drużynie. Kiedy patrzymy na związek Kulejów, przychodzi na myśl tradycyjny podział ról. Mężczyzna zdobywa świat, a kobieta jest na drugim planie i wspiera swojego męża. Prawda jest też taka, że działa to i w drugą stronę - jeśli chodzi o płcie. Bardzo często w dzisiejszych czasach to kobieta spełnia się zawodowo i robi karierę, a mężczyzna ją wspiera. W parach jednopłciowych również bywa podobnie – jedna osoba jest bardziej aktywna, a druga zajmuje się domem.