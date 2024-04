Kobiety szybciej niż mężczyźni zapadają na chorobę alkoholową

Jak podkreślają eksperci, zagrożenia zdrowotne wynikające z nadużywania alkoholu są bardzo złożone, a wyniszczające symptomy rzeczywiście szybciej można zaobserwować u kobiet niż u mężczyzn. – Gdybyśmy mieli skupić się wyłącznie na zagrożeniach zdrowotnych, pomijając te społeczne, ekonomiczne czy prawne, potrzebowalibyśmy wielu godzin, żeby choćby zarysować poziom złożoności tego zagadnienia – podkreśla dr Przemysław Łukasiewicz, kierownik Poradni Uzależnień w Centrum Terapii Dialog. – Skalę problemu pokazują statystyki opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia. Według nich, nadmierne spożywanie alkoholu jest związane z ponad 200 różnymi chorobami i uszkodzeniami ciała. To, co przychodzi do głowy jako pierwsze, to oczywiście choroby fizyczne. Nadużywanie alkoholu może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, włączając w to uszkodzenie wątroby, choroby serca, choroby układu pokarmowego, a także zwiększone ryzyko udarów mózgu. W skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do marskości wątroby (szacuje się, że alkohol odpowiada za ponad 90% jej przypadków) czy chorób nowotworowych. Mówiąc o konsekwencjach nadużywania alkoholu dla zdrowia fizycznego, nie możemy zapomnieć o urazach.

„Nie ma czegoś takiego jak bezpieczna ilość alkoholu”

Alkohol jest główną przyczyną wypadków komunikacyjnych, w tym wypadków samochodowych, które są jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie. Statystycznie, alkohol jest związany z około 20-30% wszystkich wypadków drogowych. Picie dużych ilości alkoholu często wiąże się także z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak, oczywiście poza zespołem uzależnienia, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia funkcji poznawczych czy nawet psychozy. Alkohol może także prowadzić do pogłębienia istniejących problemów psychicznych. Obok depresji, która jest najczęstszym powodem podejmowania prób odebrania sobie życia, na drugim miejscu znajdują się problemy z alkoholem. Próby samobójcze są podejmowane zazwyczaj pod jego wpływem. Dobrym podsumowaniem tego, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma nadużywanie alkoholu, są statystyki śmiertelności z nim związane: rocznie na świecie z powodu alkoholu umiera ponad 3 miliony osób: to 5% wszystkich rejestrowanych zgonów. Wyniki badań naukowych są jednoznaczne: nie ma czegoś takiego jak bezpieczna dla zdrowia ilość alkoholu – zaznacza dr Łukasiewicz.

Na poważne biologiczne i zdrowotne konsekwencje nadmiernego spożywania alkoholu zwracają uwagę naukowcy, na dowód podając wyniki licznych badań prowadzonych w tym zakresie. – Badania przeprowadzone przez Institute for Health Metrics and Evaluation potwierdzają, że nadmierne spożycie alkoholu zwiększa ryzyko stłuszczenia, zapalenia oraz marskości wątroby, a także łączy się bezpośrednio ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka wątroby – wymienia Daria Cerazy, psycholog, psychoterapeuta. – Alkohol może także negatywnie wpływać na układ sercowo-naczyniowy, zwiększając ryzyko nadciśnienia tętniczego, arytmii oraz zawału serca. Dodatkowo, alkohol może osłabić układ odpornościowy, zwiększając ryzyko infekcji oraz prowadzić do zaburzeń neurologicznych, takich jak neuropatie i otępienie alkoholowe. Badania wykazują też, że kobiety, które spożywają codziennie jeden napój alkoholowy, mają od 5% do 9% większe ryzyko rozwoju raka piersi niż kobiety, które w ogóle nie piją alkoholu. To ryzyko wzrasta z każdym dodatkowym napojem spożywanym przez nie codziennie – wylicza psycholog.