Długotrwałe noszenie japonek szkodzi zdrowiu? Eksperci nie mają wątpliwości

Gdy paparazzi uchwycili na zdjęciach wyłaniającą się z fitness clubu Gisele Bündchen, trudno było nie odnotować, że jej strój różnił się od tych, jakie zwykła prezentować podczas pokazów mody, sesji zdjęciowych czy choćby epizodu w „Diabeł ubiera się u Prady”. Ciemne leginsy, jednolity kolorystycznie top, czapka z daszkiem i japonki sprawiły, że modelka prezentowała się stosownie do okazji, a wygodne obuwie z pewnością pozwoliło sprawniej przemieścić się do samochodu, bez ryzyka uciskania palców stóp po intensywnym treningu. Czy ulubione klapki niejednej gwiazdy Hollywood, są dobrym wyborem w każdej sytuacji? Kiedy należy się ich wystrzegać i na co zwracać uwagę podczas ich stosowania? W komentarzach dla kobieta.rpl.pl swoimi spostrzeżeniami dzielą się podolożki: Magdalena Bakalarz z Gdyńskiego Instytutu Podologicznego oraz Aleksandra Szwajkowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.



Przytrzymywanie butów palcami

Choć japonki mogą być uznawane za wygodne obuwie, nakładane na gołą stopę w ciągu kilku sekund, łatwe w transporcie ze względu na niewielki rozmiar, a do tego zwykle przystępne cenowo, to jednak istnieje szereg czynników, jakie należy mieć na uwadze przed wybraniem tego typu obuwia w niektórych okolicznościach. – Japonki to bardzo niestabilne buty. Podczas noszenia ich stopy zmuszone są do podtrzymywania ich palcami, co prowadzi do powstawania zmian takich jak palce młotkowate. Ponadto pasek rozdzielający palce powoduje bezwiedne „łapanie” go przez paluch oraz drugi palec, wskutek czego mięsień przywodziciela palucha jest nadmiernie wzmacniany, co z kolei może prowadzić do powstawania lub pogłębiania deformacji typu hallux valgus – wyjaśnia Magdalena Bakalarz.

Jak podkreśla Aleksandra Szwajkowska, długotrwałe noszenie japonek z wielu względów może mieć negatywny wpływ na zdrowie stóp. – Jednym z tego powodów jest otwarta konstrukcja obuwia, która naraża stopy na bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, zwiększając tym samym ryzyko występowania zakażeń bakteryjnych, wirusowych czy grzybiczych. Ryzyko to zwiększa również pasek znajdujący się pomiędzy paluchem a drugim palcem, ponieważ bardzo często prowadzi do powstawania otarć, które są potencjalnymi źródłami zakażeń. Oprócz tego brak usztywnienia kostki zwiększa ryzyko urazów mechanicznych w jej obrębie, a brak zapewnienia odpowiedniej amortyzacji przez przeważnie zbyt cienką i źle wyprofilowaną podeszwę zwiększa ryzyko powstawania modzeli czy pojawiania się dolegliwości bólowych. Reasumując, przeciążenia powstające na skutek noszenia obuwia typu japonki mogą prowadzić do deformacji stóp czy wad postawy – zauważa podolog.