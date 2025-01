Alarmujące nowe dane na temat alkoholizmu nastolatków. Kto i w jakim wieku już pije?

Czy istnieją sposoby na samodzielne poradzenie sobie z nałogiem, czy też zwykle potrzebna jest specjalistyczna pomoc?

Z uzależnieniem bardzo trudno jest poradzić sobie samemu. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na specyficzne działanie mechanizmów uzależnienia (iluzji i zaprzeczeń, nałogowego regulowania uczuć oraz rozdwojonego i rozproszonego Ja). Są to mocno działające siły, których zadaniem jest niedopuszczenie do świadomości osoby uzależnionej, że picie jest problemem. To sprawia, że osoba pije dalej i nie zauważa, jak alkohol wpływa na każdy obszar jej życia. W terapii leczenia uzależnień pracuje się nad tak zwanym rozbrojeniem mechanizmów uzależnienia – czyli osłabieniem ich działania. Ponadto terapia dostarcza specyficznej wiedzy na temat uzależnienia oraz sposobów radzenia sobie z nim, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymywania abstynencji oraz nabycia umiejętności radzenia sobie z tzw. głodem alkoholowym. Problemem nie zawsze jest utrzymanie abstynencji od alkoholu, a raczej sposób myślenia. W terapii nazywamy to „trzeźwym myśleniem” albo „pijanym myśleniem”. Tego często dojrzały człowiek może nie rozpoznać, dlatego psychoterapia może być konieczna do pełnego dojścia do zdrowia.



Jakie szkody i zniszczenia w młodych organizmach wywołuje spożywanie alkoholu?

Alkohol wpływa na rozwój młodego człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu. Począwszy od tego, że osoba małoletnia może uzależnić się od picia dużo szybciej niż dorosły. Im wcześniej człowiek sięga po alkohol, tym większe jest ryzyko uzależnienia. To w perspektywie rozwoju młodego organizmu może nieść za sobą szereg konsekwencji. Picie wpływa na rozwój intelektualny, więc może powodować zaburzenia jego sprawności, zaburzenia koncentracji uwagi oraz pamięci, problemy w nauce i relacjach interpersonalnych. Picie alkoholu w młodym wieku ma ogromny wpływ na rozwój mózgu i całego układu nerwowego, co może skutkować szeregiem zaburzeń tj.: zaburzenia procesów poznawczych, trudności w kontrolowaniu impulsów i podejmowaniu decyzji. Alkohol w zasadzie ma wpływ na każdą komórkę ciała. Młodsze osoby narażone są głównie na: uszkodzenie wątroby, choroby serca, problemy z układem pokarmowym, zaburzenia hormonalne, zwiększone ryzyko uzależnienia od alkoholu. Alkohol jest także depresantem, więc jego nadużywanie będzie prowadziło prędzej czy później do chorób psychicznych: depresji, zaburzeń lękowych, chwiejności nastrojów oraz zaburzenia w rozwoju tożsamości czy poważniejszych zaburzeń osobowości.

A jeśli chodzi o dorosłych, którzy zaczęli bardzo wcześnie pić - jak to wpływa na ich zdrowie i życie?