Właścicielka marki Samanta o tym, dlaczego warto myśleć poważnie o bieliźnie dla kobiet plus size

W 1995 r. pojechałyśmy na targi do Paryża, co pokazało nam inną perspektywę i otworzyło szeroko czy na nowe możliwości. Tam zrozumiałyśmy, jaką bieliznę chciałybyśmy same nosić i tworzyć dla polskich kobiet.

Poczułyście, że czegoś wam brakuje?

Przypomnę, że zarówno ja, jak i siostra nie miałyśmy doświadczenia w budowaniu marki czy prowadzenia biznesu. Nie miałyśmy również skończonych szkół w tym kierunku. Do momentu targów w Paryżu działałyśmy intuicyjnie. Kiedy zaprosiliśmy do współpracy konsultantów, zapytałam ich „a co to jest ten marketing?”. I kiedy usłyszałam odpowiedź, to pomyślałam sobie: „Przecież to właśnie to, co robimy”. Kupiłam książkę Kotlera (Philip Kotler - amerykański ekonomista, jeden z największych światowych autorytetów w dziedzinie marketingu – przyp. red.), zaczęłyśmy z siostrą dużo się uczyć, ale również inwestować w wiedzę i szkolenia dla pracowników, ponieważ firma rozwijała się i rozrastała jak na drożdżach. Zabawa w biznes przestała być tylko zabawą.

Elżbieta Adamek - założycielka marki Samanta Materiały prasowe Samanta

Po ilu latach zaczęłyście zarabiać?

Po około 7 latach, ale było to możliwe dzięki naszym mężom, którzy w tym czasie utrzymywali rodziny. My wtedy każdą złotówkę inwestowałyśmy w rozwój i robiłyśmy wszystko, żeby nie dokładać do interesu.