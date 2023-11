O krok od śmierci. Wstrząsająca historia Lauren Wasser

Dalszy ciąg tej historii opisywała w obszernym poście na Instagramie: „Tampon prawie mnie zabił. Produkt stosowałam tak, jak powinnam. Uszłam z życiem mając 1% szans na wyzdrowienie, nie mówiąc już o życiu wartym przeżycia ”. W prawą nogę wdała się gangrena, która postępowała szybko. Lekarze postanowili ją amputować, nie było wyjścia. Niepokoiła ich też lewa stopa, w zasadzie już wtedy sugerowali odjęcie obu nóg poniżej kolana. Zdecydowano jednak najpierw o amputacji palców. Osiem miesięcy jeździła na wózku. Choć starała się chodzić, w lewej stopie rozrastały się kości. „To było jak chodzenie po kamykach i skałach. Każdy krok był trudny i ze wszystkim, co robiłam, musiałam walczyć psychicznie, ponieważ ból fizyczny był okropny” – wyznała. Zdecydowała się na drugą operację. „Chcę być mamą, jestem sporstmenką, chcę się ruszać, chcę żyć moim życiem” – postanowiła wtedy.

„Wiele się nauczyłam próbując i popełniając błędy”

„Przez pierwszy rok ukrywałam się w bluzach z kapturem i luźnych dresach, próbując nie istnieć. Rozważałam samobójstwo” – opisywała swoje przeżycia. Potem zaczęła żyć na nowo. Metodą prób i błędów wybrała odpowiednie protezy. Złote. „Wiedziałam, że aby pójść dalej, muszę stworzyć coś, co będzie pasowało do mojej tożsamości. Zawsze kochałam złoto, dlatego postanowiłam zrobić z nóg biżuterię, świadomie stworzyć coś, na co ludzie będą patrzeć i czym będą zafascynowani. Rezultatem jest, jak sądzę, coś bliskiego sztuce” – opowiada.

Poczuła się znowu jak 24–letnia dziewczyna sprzed choroby. Ogłosiła też przygotowania do maratonu nowojorskiego.

Po swoim powrocie do zawodu Lauren Wasser wzięła udział w kampaniach Savage x Fenty, Louis Vuittona, Givenchy, Balenciagi, Off–White i wielu innych. W 2023 roku jej zdjęcie trafiło do słynnego kalendarza Pirelli. Modelka wykorzystuje swoją popularność i zasięgi w social mediach do edukowania kobiet na temat produktów higienicznych, prowadzi kampanię na temat związanego z nimi ryzyka, takiego jak zespół wstrząsu toksycznego. Uświadamiania również w kwestii zagrożeń ekologicznych związanych z niewłaściwą produkcją i utylizacją środków higienicznych. Znalazła się na liście 30 poniżej 30 lat „Forbesa” w 2017 r., została też wybrana Kobietą Roku 2022 „Harper's Bazaar”. Regularnie pojawia się na wybiegach i okładkach magazynów udowadniając światu, że piękno tkwi w różnorodności i sile charakteru.