Wielki talent bez filtrów. 9-letnia Chinka Zou Shengyu robi oszałamiającą karierę jako fotograf

Aquaman był taki wysoki

Pochodząca z Szanghaju Zou Shengyu, znana też pod pseudonimem Shengsheng, fotografią zajmuje się od czterech lat. W jej portfolio znajdują się nie tylko wybrane przez nią osoby napotkane na ulicach miasta, ale i światowej sławy gwiazdy wielkiego ekranu. – Miałam tremę, ponieważ nie mówię po angielsku – przyznaje, wspominając sesję z gwiazdorem Aquaman’a, Jasonem Momoa – Jest taki wysoki, a ja prosiłam go, aby wykonywał zamaszyste gesty i ruchy, które dobrze wyglądają na zdjęciu – dodaje w rozmowie z CNN.

Wśród sfotografowanych przez młodziuteńką artystkę znanych osób znajdują się też legendarna tenisistka Li Na, raper i piosenkarz Lay Zhang czy aktor Tony Leung, który, jak przyznaje, podczas sesji rozbawiał ją do łez. I to właśnie dzięki tym portretom Shengsheng zyskała ponad 10 milionów polubień oraz 500.000 obserwujących na platformie Douyin, będącej chińskim odpowiednikiem TikToka. Również ojciec dziewczynki regularnie umieszcza posty w mediach społecznościowych na temat jej osiągnięć, przyczyniając się do nieustannego powiększania kręgu wielbicieli zdolnej fotografki.

Nie wiedziałam, kim była ta miła pani

Swój pierwszy, prosty w obsłudze aparat cyfrowy Zou Shengyu otrzymała w wieku 4 lat. Tata zachęcał ją do tego, aby fotografowała ciekawostki zaobserwowane podczas spacerów oraz osoby, które przykują jej uwagę. Po powrocie z jednego z takich spacerów dziewczynka wyznała, że w sklepie z ubraniami spotkała piękną młodą kobietę i poprosiła ją o zdjęcie. Okazało się, że – nie mając tej świadomości – uwieczniła na fotografii niezwykle popularną wiolonczelistkę i aktorkę, Ouyang Nana. – Była taka sympatyczna i pomocna. Nawet przysiadła do zdjęcia, żebyśmy miały ten sam wzrost – wspomina fotografka – nie wiedziałam, kim była ta miła pani, ale wiedziałam na pewno, że chciałabym być taka jak ona, kiedy dorosnę – wyznaje.

Zdjęcie obiegło Internet i w krótkim czasie Zou Shengyu stała się niezwykle popularna w Chinach. Otrzymywała zaproszenia na premiery filmowe oraz propozycje współpracy z firmami kosmetycznymi, którym zależało na tym, aby to właśnie ona wykonywała fotografie do ich kolejnych kampanii. – Im więcej osób fotografuję na ulicach, tym bardziej jestem rozpoznawalna, co wiąże się z kolejnymi propozycjami fotografowania celebrytów – wyznaje w rozmowie z CNN.