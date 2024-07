Bolesne wspomnienia Sharon Stone. Została okradziona w czasie rekonwalescencji po udarze

Nie wgryzać się w ziarno goryczy

66-latka, nominowana do Oscara za rolę w filmie „Kasyno”, mimo trudności finansowych oraz rozczarowań, jakich doświadczyła w wyniku problemów zdrowotnych, postanowiła zawalczyć o dobrostan psychiczny i realizować dalsze plany zawodowe, nie skupiając się na negatywnych konsekwencjach ciężkich przeżyć. – Postanowiłam nieco odpuścić i skupić się na chwili obecnej – wyznała w cytowanym wywiadzie. – Nie pozwalam, by złość i rozgoryczenie wzięły górę nad pozytywnymi emocjami. Jeśli już raz wgryziesz się w ziarno goryczy, ono zostanie z tobą na zawsze. Jeśli natomiast masz w sobie choćby odrobinę wiary, przeżyjesz. Ja żyję tylko dla radości, dla pozytywnych chwil i to one są moim celem – zadeklarowała filmowa Hush z komedii obyczajowej „Beautiful Joe”.

Pozostając w trakcie leczenia, gwiazda powróciła do gry aktorskiej niecałe dwa lata po chorobie. – Gdy czujesz, że możesz utracić swoje miejsce w zawodzie, który kochasz, natychmiast podejmujesz działania i obmyślasz plan naprawczy – wyznała w wywiadzie dla „USA Today” w 2015 roku. W jej późniejszej filmografii pojawiały się zarówno produkcje cenione przez krytyków, jak i takie, których recenzje nie napawały optymizmem: za występ w „Catwoman” w 2004 roku otrzymała nominację do Złotych Malin, a w tym samym roku w jej ręce trafiła nagroda Emmy za najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym „Kancelaria adwokacka”.



Czytaj więcej Jej historia Celine Dion zabiera głos w sprawie swojego zdrowia Celine Dion opublikowała ważny post na swoim profilu instagramowym. O czym poinformowała fanów i kto towarzyszył jej na fotografii dołączonej do wpisu?

Nowa pasja

Talent Sharon Stone doceniono też w 2019 roku, decydując o przyznaniu jej nagrody Satelity dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym za występ w produkcji „Mozaika”. Gwiazda pozostaje aktywna zawodowo i na platformach streamingowych można oglądać powstałe w latach 2020-2021 filmy oraz seriale z jej udziałem: „Ratched”, „The New Pope”, czy wyreżyserowany przez Billy’ego Crystala dramat komediowy „Here Today”.

Występy w filmach i serialach nie są jedynym zajęciem wszechstronnie utalentowanej Amerykanki. Podczas początkowych etapów pandemii Covid-19, która wymusiła przerwę w pracach na planie, aktorka spróbowała swoich sił w malarstwie. – Pokochałam to zajęcie. Kiedy tworzę obraz, jestem niemal jak w transie – przyznała w wywiadzie dla CNN w 2023 roku, tuż po październikowej wystawie w C. Parker Gallery w Greenwich, na której zaprezentowała 19 swoich dzieł.

– Maluję również w ubraniu – podpisała post zamieszczony w ubiegłym tygodniu na swoim profilu instagramowym, żartobliwie nawiązując do wcześniejszych zdjęć, na których widać ją pracującą nad obrazem w samym bikini. Jak widać, świetny humor, dystans do samej siebie oraz kreatywność w podejmowaniu nowych wyzwań artystycznych nie opuściły jej mimo doświadczonych trudności. Oby otaczające ją osoby były w stanie w pełni docenić jej osobowość oraz talent i zapewnić jej wsparcie, na jakie zasługuje niezależnie od okoliczności.