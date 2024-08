„Babcia tenisa stołowego” zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich. Z jakim skutkiem?

Zamierzam grać dalej

Choć jej udział zakończył się po przegranym meczu z reprezentantką Libanu, 46-letnią Mariana Sahakian, to jednak zamierza pozostać aktywna i kontynuować regularne treningi. – Dopóki pozostaję sprawna fizycznie, zamierzam grać dalej. Nawet jeśli nie zdobyłam tytułu olimpijskiego, nadal mogę utrzymywać poziom mistrzowski w moim ulubionym sporcie – podkreśla.

O udziale w Igrzyskach Olimpijskich marzyła od najmłodszych lat, więc już sam występ stanowił dla niej ważny krok, a przegraną w zaciętym pojedynku przyjęła ze spokojem i godnością. – Nie jestem zasmucona, ponieważ na tym polega sport. Mój mąż, synowie oraz wszyscy, których kocham i o których się troszczę, wspierali mnie, wykrzykując moje imię. Bardzo mnie to uszczęśliwia – podkreśla. – Oczywiście, że chciałam wygrać, ale i tak uważam, że mój występ był adekwatny do poziomu, jaki reprezentuję. Próbowałam pokonać przeciwniczkę, jednak okazała się lepsza ode mnie – dodała.



Dwa kolory

Tegoroczna olimpijka rozpoczęła grę na wysokim poziomie jeszcze jako dziecko, pod okiem mamy, która była zawodową trenerką tenisa stołowego. W wieku 16 lat trafiła do narodowej drużyny w Chinach, jednak zanim jej dyscyplina została włączona do programu olimpijskiego w 1988 roku, nastolatka porzuciła treningi.

Decyzja wynikała z obniżenia poziomu gry spowodowanego wprowadzoną w 1986 roku zmianą dotyczącą budowy paletek. Od tego momentu sprzęt służący do gry w tenisa stołowego miał być złożony z dwóch różnych kolorów na każdej ze stron rakiety. Taka struktura sprawiła, że ambitna zawodniczka zaczęła osiągać coraz słabsze wyniki, co skłoniło ją nie tylko do wyprowadzki z kraju, ale i porzucenia ukochanego zajęcia na wiele dekad. – Ta zmiana znacznie wpłynęła na moją grę, sprawiając, że nieustannie musiałam zmieniać ułożenie ręki, by zmylić przeciwnika. Dwa różne kolory pozwalały rywalowi łatwiej przewidzieć mój ruch, więc musiałam wkładać dużo wysiłku w to, by temu zapobiec – wyjaśnia w cytowanej rozmowie.

Dopóki ciało mi na to pozwoli

Wprawdzie w Chile, gdzie przeniosła się w wyniku podjętych decyzji, pracowała jako nauczycielka tenisa wśród uczniów szkoły podstawowowej, to jednak było to zajęcie tymczasowe. Zaangażowanie w trenowanie młodych adeptów tego sportu pozwoliło też zachęcić do gry 13-letniego syna Zeng Zhiying i tym samym ograniczyć czas spędzany przed ekranem komputera.