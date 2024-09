Niezwykłe fotografie Lee Miller

Pierwszą większą pracą, jaką wysłała z frontu, były zdjęcia szpitala polowego w Normandii, w którym lekarze wykonywali sto operacji na dobę na sześciu stołach, ustawionych na pastwisku. Potem trafiła do wojskowego aresztu za to, że przedostała się do strefy walk, łamiąc warunki akredytacji. Była to bitwa o francuskie miasto Saint-Malo, a Lee jako jedyna ją udokumentowała. Następnie uczestniczyła w wyzwalaniu obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dachau, zrobiła zdjęcia stosów ciał oraz wychudzonych ocalałych, a także klęczących strażników obozowych, złapanych i pobitych przez więźniów. Gdy fotografie dotarły do „Vogue’a”, kazano jej napisać specjalne oświadczenie, że są prawdziwe. Wysłała depeszę: „Błagam was, abyście w to uwierzyli”. Redakcja zatytułowała jej 16-stronicowy reportaż: „Uwierzcie w to”.

Prosto z Dachau pojechała z Davidem Schermanem, korespondentem „Life’a” do Monachium, do domu Hitlera. Scherman sfotografował ją w łazience dyktatora: na dywaniku jej wojskowe buty, na taborecie mundur, w ramce postać Hitlera i ona w wannie – naga, krucha, o nieobecnym spojrzeniu. Ten kadr został wiernie odtworzony przez Kate Winslet w filmie „Lee. Na własne oczy”. „Była kobietą, która żyła na własnych warunkach i zapłaciła za to straszliwą, emocjonalną cenę” – powiedziała aktorka „Vogue’owi”.

Lee Miller odkryta na nowo

Po wojnie Lee wyszła za mąż za Rolanda Penrose’a i urodziła syna, ale życie rodzinne nie przyniosło jej spokoju. Zmagała się z syndromem stresu pourazowego, wpadła w alkoholizm i depresję. Jej syn, Antony Penrose, napisał w biografii matki: „Ci, którzy znali bajeczną niegdyś urodę Lee Miller lub o niej słyszeli, byli wstrząśnięci tą czerwonooką, wynędzniałą zjawą. Stała się trudna, kłótliwa i przestała o siebie dbać”. Nie robiła już zdjęć i twierdziła, że stare zaginęły podczas wojny. Jej terapią stało się gotowanie, zapraszała przyjaciół, m.in. Picassa, na kolacje w stylu surrealizmu: zielony kurczak, błękitna ryba, inspirowana dziełem Miró, przyjęcie na sto osób ze wszystkimi potrawami w białym kolorze.

Zmarła na raka w 1977 r. Kilka lat po jej śmierci Antony znalazł w pudłach na strychu 60 tysięcy negatywów oraz zapiski z matki z frontu. Stworzył archiwum, organizował wystawy. Jej zdjęcia były prezentowane w najlepszych muzeach świata, od nowojorskiego MoMA, po londyńską Tate Gallery. Dzięki filmowi, który powstał na podstawie książki, jaką napisał o matce, prace Lee Miller zostały na nowo odkryte i docenione. Zasłużyła na to.

Źródła: