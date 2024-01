Księżna Catherine przeszła operację. Niespodziewane wiadomości z Londynu

Księżna Kate została zoperowana w prywatnym szpitalu The London Clinic. „Jej Królewska Wysokość Księżna Walii została wczoraj przyjęta do szpitala z powodu planowanej operacji jamy brzusznej. Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni” – oświadczył Pałac Kensignton.