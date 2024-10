Syn Elizabeth Hurley idzie w ślady matki. Łączy go z nią wyjątkowa więź

Czytaj więcej Nauka Po kim dziedziczymy urodę? Genetyczka wyjaśnia skomplikowany mechanizm Powszechnie panujące przeświadczenie, jakoby przystojni mężczyźni przekazywali urodę swoim córkom, natomiast synowie dziedziczyli cechy zewnętrzne zarówno po matce, jak i ojcu, ekspertka uważa za uproszczenie. Okazuje się, że w kontekście urody, dziedziczenie cech jest złożone.

Elizabeth Hurley: modelka, producentka filmowa i mama

Od niemal 30 lat Hurley jest ambasadorką znanej marki kosmetycznej – wspiera prowadzoną przez koncern kampanię na rzecz walki z rakiem piersi. Sukcesy w świecie modelingu zaowocowały kilkukrotnym pojawieniem się na okładce brytyjskiego wydania „Vogue”, „Harper’s Bazaar”, „GQ”, „Esquire”, „Elle” czy „Vanity Fair”, a także zachęciły modelkę do uruchomienia własnej firmy produkującej stroje plażowe: kostiumy i zwiewne okrycia wierzchnie dla kobiet i dziewczynek. – Elizabeth Hurley ma obsesję na punkcie kostiumów kąpielowych, co z pewnością wynika z odwiecznej tęsknoty za piękną pogodą. Takie zjawisko jest powszechne wśród osób dorastających w Wielkiej Brytanii, przyzwyczajonych do tego, by przy każdym wyjściu z domu pamiętać o zabraniu parasola – można przeczytać na stronie internetowej marki.

Z Hugh Grantem połączyła Hurley nie tylko praca na planie melodramatu w 1987 roku. Partnerzy wspólnie założyli też firmę Simian Films, która wyprodukowała takie filmy jak „Extreme Measures” oraz „Mickey Blue Eyes” z udziałem aktora i z Elizabeth Hurley w charakterze producentki. Związek po 13 latach rozpadł się, a aktorka na krótko związała się z amerykańskim przedsiębiorcą Stevem Bingiem. Owocem szybko zakończonej relacji jest syn Damian, w wychowaniu którego pomocny okazał się nie kto inny jak… Hugh Grant. To on jest jednym z kilku ojców chrzestnych młodzieńca. Pozostali to między innymi Elton John, Denis Leary i David Beckham. – Hugh Grant jest fenomenalnym ojcem chrzestnym i zawsze cierpliwie znosił udział w moich pierwszych filmach, które nagrywałem jeszcze jako dziecko. Odgrywał role skorumpowanych sędziów, zamożnych przedsiębiorców, a nawet przestępców uciekających przed policją. W tej ostatniej roli wystąpił razem z mamą, a ja biegłem za nimi z kamerą po lotnisku. W innym ujęciu zmusiłem go do oświadczenia się mamie w samolocie pełnym pasażerów – wspomina w rozmowie przedstawicielem rozgłośni radiowej SiriusXM.



Wprawdzie do oświadczyn w prawdziwym życiu nie doszło, to jednak relacje z legendarnym aktorem pozostają serdeczne, a jego wsparcie dla osiągnięć syna przyjaciółki nie uległo zmianie mimo upływu czasu. Niezapomniany Daniel Cleaver z serii filmów o przygodach Bridget Jones pojawił się u boku młodego reżysera w dniu premiery jego pierwszego pełnometrażowego filmu. Tym razem nie musiał jednak wcielać się w wymyślone przez debiutanta role.

