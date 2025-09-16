Aktualizacja: 16.09.2025 16:33 Publikacja: 16.09.2025 11:26
W sierpniu minionego roku miała miejsce premiera thrillera psychologicznego „Mrugnij dwa razy”, będącego debiutem reżyserskim Zoë Kravitz.
– Mam już pieniądze i sławę, więc nagrody to jedyne, czego mi brakuje – mówi zdesperowana bohaterka obsypanego nagrodami Emmy serialu „Studio”. Zoë Kravitz w roli, jak sama opisuje, „bardziej neurotycznej wersji siebie samej” wygłasza następnie monolog, w którym szczegółowo opisuje przebieg opracowanej do perfekcji przemowy przygotowanej na okoliczność odbioru Złotego Globu. – Ćwiczyłam ją przed lustrem milion razy. Nie mogę jej teraz zmienić. Na początku jestem szczerze zaszokowana, potem skromnie przyjmuję statuetkę, wyrażam wdzięczność i zaczynam płakać. Następnie biorę się w garść, przekazuję podziękowania zespołowi i na tym kończę – nerwowo wyjaśnia szefowi studia filmowego, który ośmielił się poprosić ją o uwzględnienie jego nazwiska przy okazji odbioru nagrody.
Zachwyceni poczuciem humoru i dystansem, jakim wykazała się Zoë Kravitz, twórcy serialu, Evan Goldberg i Seth Rogen, zaproponowali jej udział w kolejnych dwóch odcinkach „Studio”. – Zoë jest niesamowita – mówił ten ostatni w rozmowie z magazynem „Deadline” w maju. Również odtwórczyni roli skoncentrowanej na wygranej aktorki z determinacją broniącej swojej wizji przebiegu historycznej przemowy, doceniła współpracę z twórcami show. – Bardzo spodobał mi się pomysł zgłębienia tematyki branży filmowej i pokazania jej od kulis. Uznałam, że to skłania do refleksji – mówiła z rozmowie z magazynem „Deadline”, dodając, że producenci byli „niezwykle wspierający” i przedstawiali „bardzo czytelną” wizję tego, jaki efekt pragną osiągnąć w poszczególnych scenach. Niezwykłe połączenie między artystami zaowocowało wprawdzie pierwszą nominacją do nagrody Emmy dla Zoë Kravitz, jednak nie jest to jedyny projekt, nad którym obecnie pracuje ambitna 36-latka.
Tuż po tegorocznej ceremonii rozdania nagród Emmy w Peacock Theater w Los Angeles, światowe media publikowały nie tylko zdjęcia i fragmenty przemówień zwycięzców, listy nominowanych czy rankingi najbardziej wyrafinowanych oraz najmniej trafionych stylizacji gwiazd. Sporo uwagi poświęcono również tym, którzy udział w gali zamienili na inne przyjemności, jak choćby wakacje w Rzymie. Jak skrupulatnie wyliczono na łamach „Marie Claire”, Zoë Kravitz od 2017 roku nie wzięła udziału w ceremonii, choć tegoroczna edycja potencjalnie mogła stanowić pierwszą, podczas której miałaby okazję w praktyce zastosować wskazówki odegranej przez siebie postaci w serialu „Studio”. W kategorii, w której zyskała nominację – Najlepsza aktorka gościnna w serialu komediowym – zwyciężyła wprawdzie Julianne Nicholson za rolę w serialu „Hacks”, jednak miłośnicy mody mają prawo czuć się rozczarowani nieobecnością Zoë Kravitz.
Ilekroć „królowa luzu” pojawia się na czerwonym dywanie, jej stylizacje są komentowane w światowych mediach: efektowna suknia Saint Laurent, w której córka Lenny’ego Kravitza i Lisy Bonet zaprezentowała się podczas przyjęcia „Vanity Fair” po tegorocznej gali rozdania Oscarów, tylko z pozoru miała minimalistyczny krój. Pozbawiony ozdób, wysoko zabudowany przód kreacji z długimi rękawami, kontrastował z wysadzaną diamentami, pokrytą delikatną siateczką i zwieńczoną kokardą tylną częścią sukni z głębokim wycięciem znacznie poniżej linii pleców. Przewiązywana szerokim pasem zakończonym trenem, pozbawiona ramiączek kreacja z tego samego domu mody, pozwoliła aktorce wyeksponować perfekcyjną sylwetkę podczas tegorocznej gali rozdania Złotych Globów, a satynowa czarna mini z koronkowym zdobieniem tuż nad kolanami, do której aktorka dobrała klapki na niewielkim obcasie, pozwoliła podkreślić stylową bransoletkę nonszalancko zapiętą wokół lewej kostki gwiazdy.
Odbywające się w sierpniu premierowe pokazy czarnej komedii z jej udziałem, „Złodziej z przypadku”, również stały się okazją do zaprezentowania zestawu nietuzinkowych stylizacji: od czarnej sukni przewiązanej w pasie pokaźną białą kokardą po kreację eksponującą umięśniony brzuch aktorki i bezbłędnie dopasowaną do ubioru filmowego partnera, w którego rolę wcielił się Austin Butler. – Gdy tylko poznałem Zoë, instynktownie poczułem, że będzie idealna do roli partnerki bohatera, który pochodzi z małego miasta i próbuje stać się nowojorczykiem – tak kulisy produkcji wspomina reżyser filmu, Darren Aronofsky. Przekonany o słuszności swojego wyboru, zaproponował aktorce rolę Yvonne, wysyłając jej scenariusz oraz propozycję roli … SMS-em. – Uznałam takie zaproszenie do współpracy za bardzo zabawne i odpisałam, że scenariusz jest ciekawy, podobnie jak i sama postać. Odpisał od razu: „Fajnie. Chcesz tę rolę?” – wspomina córka rockmana w rozmowie z „W Magazine”.
Pracę na planie potraktowała jako ciekawą odmianę od poprzedniego projektu. W sierpniu minionego roku miała miejsce premiera thrillera psychologicznego „Mrugnij dwa razy”, będącego debiutem reżyserskim Zoë Kravitz. Odtwórczyni roli Pearl w serialu „Californication” jest też współautorką scenariusza filmu. Historia kelnerki zaproszonej przez miliardera na prywatną wyspę zdobyła ponad dwadzieścia nominacji do nagród filmowych, a początkująca reżyserka otrzymała cztery wyróżnienia Black Reel Awards (tłum. Czarne Szpule) przyznawane afroamerykańskim filmowcom i aktorom. Nagrodzono ją w następujących kategoriach: Najlepszy reżyser, Najlepszy debiut reżyserski, Najlepszy debiut scenariuszowy oraz Najlepszy niezależny film kinowy. – Uważam, że aktorzy są chronieni od wielu trudnych zagadnień związanych z produkcją filmu. Gra w „Złodzieju z przypadku” pozwoliła mi skupić się na wielu innych rzeczach niż dotychczas, ponieważ już wiedziałam, jak trudno jest zrealizować film i pod jaką presją znajduje się reżyser w trakcie całego procesu twórczego – wyjaśniała w rozmowie z „W Magazine”.
Liczne nagrody filmowe zdobyte za „Mrugnij dwa razy” nie były novum dla wszechstronnej artystki. Za rolę Bonnie Carlson w serialu „Wielkie kłamstewka”, w którym występowała u boku Nicole Kidman, Reese Witherspoon czy Laury Dern, otrzymała nominację do Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych (ang. SAG Award). Rola Kobiety-Kota w kinowym hicie „Batman” zapewniła jej nominację do Critics Choice Super Awards, a za udział w serialu „High Fidelity” na podstawie filmu z 2000 roku, w którym wystąpiła matka aktorki, Lisa Bonet, otrzymała swoją pierwszą Czarną Szpulę, a także nominację do nagrody Saturn.
Współzałożycielka i wokalistka zespołu Lolawolf wykonującego muzykę R&B, mimo intensywnych miesięcy poświęconych na pracę po obu stronach kamery, angażuje się w kolejne artystyczne przedsięwzięcia. Wśród projektów zaplanowanych na nadchodzący rok znajduje się między innymi wyreżyserowany przez Davida Leitcha thriller polityczny „Jak obrabować bank”, w którym u jej boku wystąpi poznany podczas pracy na planie „Mad Max: Na drodze gniewu” Nicholas Hoult. Jak podaje „W Magazine”, Zoë Kravitz wkrótce może mieć też możliwość ponownego sprawdzenia się w charakterze reżyserki. Do jej rąk trafił scenariusz do filmu „How To Save A Marriage” (tłum. „Jak ocalić małżeństwo”) autorstwa Roberta Pattinsona. Projekt jest jednak owiany tajemnicą i data jego premiery nie została oficjalnie podana. Podobnie jak sposób przekazania gwieździe scenariusza produkcji.
