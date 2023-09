Jak się ubrać na oficjalne spotkanie? Kobiety, których styl warto naśladować

Kobiety, którym bacznie przygląda się świat, w swoich stylizacjach zazwyczaj kierują się ściśle określoną etykietą. Dress code jest tu tak samo ważny jak w przestrzeni biznesowej. Zgodnie z tym, co mówi Katarzyna Urbańska, która prowadzi szkolenia z etykiety biznesu, reguły, o których mowa, to uniwersalne zasady, które towarzyszą w każdej sytuacji ułatwiać, a nie utrudniać życie. Inaczej przecież ubierzemy się do telewizji czy pracując w mediach, a inaczej na rozprawę do sądu lub na inną bardzo formalną okoliczność, która wymaga zdefiniowanego dress code'u.

Przyglądając się stylizacjom, które prezentują najbardziej znane kobiety, dostrzegamy przede wszystkim, że nie ma w nich miejsca na improwizację. Są przemyślane i dopracowane w każdym calu.

Michelle Obama