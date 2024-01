Diana Ross w nowej kampanii Saint Laurent. 79-letnia artystka zachwyca na zdjęciach

Magazyn „People” zwraca uwagę, że 51-letnia Tracee Ellis Ross wielokrotnie znajdowała się na szczycie list najlepiej ubranych gwiazd i przy każdej okazji podkreślała, że wyczucia stylu nauczyła ją matka. Odbierając nagrodę Fashion Icon Award, wspomniała też o tacie — Robercie Ellisie Silbersteinie, a jego sposób ubierania się nazwała ''nienagannym''.

Diana Ross już po raz drugi została muzą projektanta mody. W 2003 roku Tom Ford zadedykował gwieździe zimową kolekcję swojego autorstwa. W trakcie jej pokazu modelki chodziły po wybiegu przy dźwiękach utworów diwy.

Saint Laurent promuje wiosenną kolekcję

To nie pierwszy raz, kiedy Saint Laurent angażuje do swojej kampanii promocyjnej osobę powyżej 60 roku życia. Dwa lata temu twarzą marki była modelka Jerry Hall, która największą popularność zdobyła w latach 70. i 80. W tym samym roku męską kolekcję reklamował aktor Al Pacino. Pojawiają się głosy, że te działania to wyraźny znak, iż Saint Laurent wspiera antyageizm.

Kim jest Diana Ross?

Diana Ross to muzyczna legenda soulu, R&B i POP-u. Pochodzi z biednej, wielodzietnej rodziny mieszkającej w Detroit. Już pod koniec lat 50. próbowała swoich sił w muzyce — wówczas tworzyła zespół z koleżankami. Przełom w jej karierze nastąpił w 1964 roku — wówczas razem z inną grupą stworzyła przebój "Where did our love go".

Pięć lat później zaczęła działalność solową i wydała pierwszą płytę. Szybko zdobyła status gwiazdy. Na początku lat 70. wystąpiła w filmie - "Lady śpiewa bluesa", do którego nagrała ścieżkę dźwiękową. W produkcji wcieliła się w legendarną wokalistkę Billie Holliday. To zagwarantowało jej nominację do Oscara oraz zdobycie Złotego Globu. To jednak nie koniec nagród. W 1973 r. magazyn "Billboard" przyznał Dianie Ross tytuł najwspanialszej wokalistki stulecia. Zdobyła też kilkanaście statuetek American Music Awards. W ciągu 40 lat kariery gwiazda sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie.