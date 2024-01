Renata Wrona: Polskie polityczki noszą zbyt głębokie dekolty, za ciasne ubrania i decydują się na niespójne ze stylizacją dodatki

Po pierwsze: na rozmiar wybieranych elementów garderoby. Ubranie, dajmy na to kobieca bluzka, nie może być ani za szerokie, ani za wąskie. Guziki w górnej części stroju nigdy nie powinny się rozchodzić na wysokości biustu. Koszule dobrych marek są nawet szyte w taki sposób, by uniknąć tego problemu: co drugi guzik jest kryty. Można by powiedzieć: drobiazg, ale od niego wiele zależy. Spodnie, rękawy marynarek – nie mogą być za długie. Jeśli nie zamawia się ubrań szytych na miarę, warto mieć zaprzyjaźnioną sprawdzoną krawcową i dbać o dopasowanie tego, co kupiło się w sklepie. Co pół roku warto też robić przegląd zawartości szafy. Ciało się zmienia – to normalne. Błędem jest wciskanie się na siłę w coś, co już nie pasuje.

Po drugie: zadbać o biżuterię. Powinno być jej mało i powinna być delikatna (podobnie jak ubranie winna nie skupiać uwagi), a jeśli to możliwe, zawsze również szlachetna. Bardzo ważny jest zegarek – dobry jakościowo, elegancki. Nie powinno się z niego rezygnować. Wielu ludzi tak dziś robi, tłumacząc swoją decyzję korzystaniem z czasomierza w telefonie czy komputerze. Mężczyźni mogą sobie pozwolić na sygnet rodowy, ale powinni zrezygnować ze spinki do krawata. Jej era przeminęła.

Zgadza się pani ze stwierdzeniem, że każdy – bez względu na rozmiar, wzrost, proporcje ciała i wiek – może wyglądać dobrze i stosownie do sytuacji?

Jak najbardziej. Wystarczy skorzystać z możliwości, jakie dają zasady komponowania udanych stylizacji w zależności od własności sylwetki. Cuda może zdziałać na przykład wspominany już wcześniej dobór koloru. Sylwetka drobniejsza na górze i mocniejsza na dole dobrze będzie wyglądała w białej bluzce i ciemnych spodniach. Osoba niższego wzrostu może „zagrać” monokolorem, czyli ubrać się w ubrania o podobnych barwach od stóp do głów, co sprawi, że sylwetka optycznie zyska kilka centymetrów. W bardziej obfitych posturach warto zadbać o podkreślenie talii, wyeksponowanie szyi. To nie są wymagające zabiegi, ale trzeba pomyśleć o tym, by je zastosować.

No, właśnie: zasady, zabiegi, możliwości, o których pani mówi, nie są wiedzą tajemną, a pomyłki w wyborze strojów zdarzają się najbardziej znanym osobom ze świata polityki. Jak to możliwe, że ludzie, zwykle mający do dyspozycji sztab doradców ds. wizerunku, pokazują się publicznie w niestosownych ubraniach?