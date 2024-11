Piękna 80-letnia. Seniorka z Zambii robi furorę w social mediach jako ikona stylu

Znaki rozpoznawcze Margret Choli to wyraziste, eklektyczne stylizacje, w których seniorka zestawia kolorowe ubrania z ogromnymi okularami przeciwsłonecznymi, masywną biżuterią i przykuwającymi uwagę butami – w duchu bezkompromisowego maksymalizmu. Profil 80-kilkuletniej Zambijki o nazwie @legendary_glamma obserwują na Instagramie już prawie 64 tysiące osób.

Kim jest Margret Chola – sędziwa ikona mody?

Być może nikt nie dowiedziałby się o mieszkającej w leżącej na północ od Lusaki (stolicy Zambii) Margret Choli, gdyby nie jej wnuczka, Diana Kaumba. To mieszkająca i pracująca w Nowym Jorku stylistka, która prowadzi na Instagramie popularny profil modowy @thevintagepoint_.

Pewnego dnia Kaumba postanowiła zrobić sesję zdjęciową swojej babci we własnych designerskich ubraniach i dodatkach. Chola zgodziła się. „Nie byłam wtedy niczym zajęta, więc powiedziałam: »OK. Jeżeli chcesz to zrobić, zróbmy to – dlaczego nie?«” – powiedziała Margret Chola w wywiadzie dla BBC.

Rezultatem współpracy babci i wnuczki są pełne humoru i jednocześnie dopracowane artystycznie zdjęcia Choli pozującej na stylowych fotelach i kanapach, na tle wiejskiej scenerii w okolicach jej własnego domu. W rozmowie z BBC Margret Chola wyraża nadzieję na to, że jej zdjęcia staną się inspiracją dla internautów, aby „żyli własnym życiem i nie martwili się o oceny innych”.