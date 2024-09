Mec. Joanna Parafianowicz: Czy młodzieżowi idole powinni reklamować fastfood?

Tej machiny najpewniej systemowo nie zatrzyma nikt, bo w istocie nikt, poza ludzkim organizmem, nie ma w tym interesu. Odejściu od nachalnej reklamy niezdrowych produktów nie pochwali ani dobro korporacji, ani gwiazdy mające reklamować jej wyroby. Z pewnością nie zrezygnują z wysokich stawek za wykorzystywanie ich wizerunku. Skoro zaś ograniczenie sprzedaży produktów niezdrowych lub uzależniających nie jest nawet w interesie państwa, które dobrowolnie nie zrezygnuje z części swych przychodów, trudno oczekiwać, aby świat niebawem zmienił się w tej materii na lepsze.

Końcowy odcinek, nomen omen łańcucha pokarmowego, opisywanego zjawiska, to jednak my. My – rodzice odpowiedzialni za wytłumaczenie dzieciom, że to, co widzą w reklamie, bywa zwyczajnym kłamstwem i to my konsumenci podejmujemy indywidualne decyzje zakupowe. To w dużej mierze od nas zależy, na co wydamy pieniądze – niezależnie od tego, czy mowa o naszych pensjach, kieszonkowym czy mitycznych tysiącach z komunii. Możemy zatem jeść posiłki w restauracjach szybkiej obsługi. Ale z pewnością nie musimy.