Na urlopie macierzyńskim otrzymujemy zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy przez 20 tygodni, a potem następuje urlop rodzicielski płatny 70 proc. Mama może sobie rozłożyć te swoje 100 proc. na urlop rodzicielski i wtedy dostaje 81,5 proc. przez cały okres jego trwania. Urlop ojcowski trwa dwa tygodnie, za krótko, by móc coś rozkładać. W związku z tym ta nietransferowalna część urlopu rodzicielskiego jest płatna 70 procent. Moglibyśmy zatroszczyć się o to, żeby te dziewięć tygodni były wyżej płatne. Byłoby to bardziej sprawiedliwe, ale wiem, że w codziennym działaniu argumenty sprawiedliwości słabiej działają, bo rozumie je tylko grupa nieuprzywilejowana. Warto spojrzeć na praktyki innych krajów i skorzystać z ich doświadczenia, które w przypadku Szwecji czy Islandii jest ponadtrzydziestoletnie. Złotym standardem, który zachęca ojców do korzystania z urlopów rodzicielskich, jest ich nietransferowalność, ale też wysoka odpłatność. W budowaniu równości bardzo ważna jest zasada niekorzystania przez ojca z urlopu razem z kobietą w tym samym czasie. Jeśli ojciec jest na urlopie rodzicielskim razem z matką, czuje się jej pomocnikiem. Tak się układają te role, bo matka wcześniej była na urlopie, zdążyła poznać dziecko, jego potrzeby, i wypracować sobie swoje sposoby zaspakajania tych potrzeb. Ojciec, który jest razem z matką, najczęściej sugeruje się tym, co powie kobieta. Bycie samodzielnie na urlopie pozwala tacie wypracować swoje strategie działania. Wiedzieć, co zrobić, kiedy płacze, kiedy ma taką minę, gdy jest mu zimno i tak dalej. Jest w stanie się tego nauczyć tak samo jak mama. Robiliśmy badania fokusowe z rodzicami, które miały zidentyfikować, jakimi argumentami zachęcać ojców do korzystania z tych urlopów. Bardzo nas zaskoczyło dość duże przeświadczenie mężczyzn, że matka jest najlepsza dla dziecka. W związku z tym ojciec myśli, że na urlopie ją zastępuje, a więc jest czymś gorszym dla dziecka, a ono w efekcie traci. Musimy zmienić sposób myślenia ojców o swojej roli. Pokazać korzyści wynikające ze sprawowania opieki nad dziećmi – że są to rodzice, na których mogą liczyć, dzięki nim lepiej się rozwijają i mają większe umiejętności społeczne.

A kobiety muszą im zaufać.

Dużym problemem jest zjawisko zwane maternal gatekeeping, czyli upraszczając zawłaszczanie dziecka dla siebie. Prowadząc warsztaty dla ojców, często im mówimy, że warto zawalczyć o swoje miejsce przy kołysce. Dużo zależy od tego, jak zachowuje się ich partnerka. Czy uwzględnia ich potrzeby, wspiera ich. Kiedy kobiety osiągają sukces, często mówią, że to dzięki temu, że mają wspierającego partnera. Tutaj powinno być tak samo. Warto wspierać potencjał mężczyzny jako ojca i rozwijać go. Często mężczyźni, którzy biorą dziecko na ręce, a ono zaczyna płakać, odbierają to osobiście. Myślą, że coś jest z nimi nie tak, źle je trzymają i od razu oddają mamie. W tym momencie ważne jest, co ona zrobi. Pokaże, co u niej działa, zaufa, że ktoś może mieć swój sposób na uspokojenie malucha, czy po prostu je odbierze. Dużą pracę trzeba wykonać po obu stronach. Nie chodzi o to, kto jest lepszy. Zawsze lepiej mieć dwóch dorosłych opiekunów niż jedną osobę, na którą można liczyć. Powołujemy się na badania nastolatków fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, których zapytano do kogo zwracają się w kryzysie. Na pierwszym miejscu są matki, na drugim rówieśnicy, a dopiero na trzecim pojawiają się ojcowie z dziadkami. Ojcowie są bardzo przejęci, kiedy im o tym mówimy. Przecież zależy na tym, żeby z poważnymi problemami dzieci zwracały się do osób dorosłych. A zrobią to dopiero wtedy, kiedy będą mieć do nich zaufanie.

Odbyłam kiedyś przejmującą rozmowę z ojcem, który stracił dziecko w wyniku poronienia. Powiedział mi, że w takich chwilach wszyscy zajmują się tylko matką, jakby ojców taka sytuacja w ogóle nie dotyczyła. Jakby nawiązywali więź z dzieckiem dopiero po jego urodzeniu.

A przecież ostatnie badania pokazują, że kiedy kobieta jest w ciąży, u mężczyzny również następują zmiany w organizmie. Przykładowo obniża się poziom testosteronu. Po porodzie zaś wydziela się oksytocyna – czyli hormon nazywany potocznie hormonem miłości czy zaufania, pomagający tworzyć więzi. Wciąż jest relatywnie mało badań na temat wpływu ojców na rozwój dziecka, bo wcześniej się badało jedynie matki. Nie bardzo mamy się do czego odwoływać, bo ciągle myśleliśmy, że tą figurą numer jeden jest matka. A świat się zmienia. Zachodzą dynamiczne zmiany, w tym i globalizacja, cyfryzacja, i zmiany społeczne. Ciągle musimy się czegoś uczyć. Funkcjonujemy w chaosie i niepewności, co nam nie służy. Coraz częściej potrzebujemy stabilności i dwójki rodziców, by ją zapewnić dziecku stawiając czoła trudowi jego wychowania. Kiedyś mieliśmy do tego całą wioskę, teraz rodzice są często sami i dla pary jest to ogromny wysiłek.